FiViT: gran participación en las visitas guiadas a viñedos y bodegas de Trevelin

En el marco de la Fiesta de los Viñedos de Trevelin 2026 (FiViT), durante los días sábado y domingo se desarrollaron con gran convocatoria las visitas guiadas a viñedos y bodegas del valle, una de las propuestas centrales del evento que permitió a vecinos y visitantes conocer de cerca la producción vitivinícola local.

Las excursiones se organizaron en dos salidas diarias —una por la mañana y otra por la tarde— y ofrecieron dos circuitos diferenciados. La Ruta 1 incluyó los viñedos Contra Corriente, CuestArriba y Valle del Guardián; mientras que la Ruta 2 recorrió Viñas del Nant y Fall, Casa Yagüe, Chacra Baruk y Callejón del Viento, emprendimientos que forman parte del crecimiento sostenido del sector en la región.

Estas experiencias permitieron a los participantes adentrarse en el mundo del vino patagónico, conocer los procesos productivos, dialogar con los propios productores y disfrutar de degustaciones en entornos naturales únicos, reforzando el perfil enoturístico de la localidad.

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, destacó la diversidad de público que participó de las excursiones, con visitantes provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

“Muchos de ellos resaltaron la propuesta de la FiViT y la iniciativa de la municipalidad, que genera estos espacios para acercarse a los productores, conocer las bodegas, degustar vinos y contemplar los paisajes”, señaló la funcionaria.

En ese sentido, el intendente Héctor Ricardo Ingram remarcó que uno de los aspectos más valorados por el público es el trabajo conjunto del sector: “Se percibe una unión muy fuerte entre los productores vitivinícolas, algo que también forma parte de la identidad de Trevelin y su valle”.

Asimismo, subrayó que estas actividades no solo convocaron a turistas, sino también a profesionales vinculados al sector, quienes manifestaron interés en desarrollar propuestas en torno al vino.

Las visitas guiadas formaron parte de una agenda más amplia que combinó producción, turismo y cultura, consolidando a Trevelin como un destino vitivinícola en crecimiento dentro de la Patagonia