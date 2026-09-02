“Fuera de Planes”, el libro que revive el ascenso de Nueva Chicago, llega a Esquel

La obra de Martín Ciraolo reconstruye la inolvidable campaña que llevó al Club Atlético Nueva Chicago a Primera División en 2006 y continúa recorriendo el país. El próximo 13 de septiembre tendrá su presentación en Esquel.

“Fuera de Planes”, el libro que revive la campaña de ascenso a Primera División del Club Atlético Nueva Chicago en el año 2006, llega a la Patagonia Argentina.

Después de recorrer distintas ciudades y provincias de nuestro país, entre ellas Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Colón, San Pedro, Chacabuco y distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el autor Martín Ciraolo visitará Bariloche y Esquel durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre.

La presentación en Esquel será el domingo 13 de septiembre, en la Asociación de Fútbol Veteranos del Oeste, ubicada en Roque Sáenz Peña 1647.

Una campaña que quedó en la historia

El libro, editado en enero de 2021, propone un recorrido por aquella temporada marcada por momentos de alto vuelo futbolístico, tensión y nerviosismo, pero también por las vivencias del hincha que acompañó al equipo en los diferentes estadios.

La obra está dividida en dos partes. “Desde el tablón” está narrada en primera persona y reúne las peripecias de los viajes, la asistencia a la cancha, datos, estadísticas y diferentes interrogantes surgidos desde la mirada del hincha.

Luego aparece “Desde el verde césped”, donde se incorporan los testimonios de jugadores y miembros del cuerpo técnico que fueron protagonistas de aquella campaña. El trabajo periodístico cuenta con más de treinta entrevistas, que permiten completar y profundizar la historia.

La mirada de Martín Ciraolo

Ciraolo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y, como hincha de Nueva Chicago, trabajó en el Departamento de Prensa del club. Actualmente dirige el periódico barrial El Tambor de Montserrat.

Su vínculo con el fútbol y con las tribunas del ascenso fue el punto de partida para contar aquella epopeya del conjunto verdinegro desde una perspectiva que combina la pasión del hincha con la investigación y el trabajo periodístico.

De Argentina a España

El recorrido de Fuera de Planes trascendió las fronteras del país. Según la información difundida sobre la obra, se trata del primer libro de fútbol de ascenso argentino presentado a nivel internacional, luego de su presentación en España durante 2025.

Ahora, el libro continúa girando y suma a Bariloche y Esquel a su recorrido. Una oportunidad para que los amantes del fútbol y, especialmente, quienes conocen la pasión que despierta el ascenso argentino, puedan acercarse a una historia que quedó grabada en la memoria de los hinchas de Nueva Chicago.

Interesados podrán presenciar la presentación del libro el 13 de septiembre, en la Asociación de Fútbol Veteranos del Oeste de la ciudad de Esquel, cito en Roque Sáenz Peña 1647