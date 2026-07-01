Fundación Arbolar vuelve a crecer: una nueva etapa para sembrar futuro en la Patagonia

Fundación Arbolar anunció el inicio de una nueva etapa marcada por la esperanza, el compromiso comunitario y el profundo arraigo que sus integrantes sienten por Comodoro Rivadavia y la Patagonia.

El regreso de la organización será impulsado por uno de sus fundadores, Facundo Álvarez Raso, junto a Gabriel Sánchez, quienes decidieron volver a poner en marcha una institución que promovió durante años la forestación y la educación ambiental en distintos puntos de la región.

Gabriel Sánchez, además de su compromiso con las iniciativas ambientales y comunitarias, cuenta con una Maestría en Psicología Social y es Técnico en Gestión Ambiental, integrando una mirada que combina el conocimiento del territorio, la conciencia ambiental y el trabajo con las comunidades.

Desde sus inicios, Arbolar desarrolló acciones que dejaron huella en la comunidad. Entre ellas, jornadas de plantación junto a alumnos de escuelas de nivel inicial, actividades de forestación en establecimientos educativos, intervenciones en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y campañas de concientización ambiental acompañadas por educadores, vecinos y empresas locales.

Muchas de estas iniciativas contaron además con el aporte y la experiencia de Nadia García, responsable del vivero Nativas del Sur, cuyo compromiso con la producción y difusión de especies adaptadas a la región contribuyó al crecimiento de numerosos proyectos impulsados por la fundación.

A lo largo de su trayectoria, la fundación concretó forestaciones en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia y Río Mayo, llevando adelante proyectos que no solo mejoraron espacios públicos e institucionales, sino que también fortalecieron la conciencia ambiental de cientos de vecinos.

Cada árbol plantado representó una apuesta al futuro y una muestra del compromiso colectivo con el cuidado de la Patagonia.

También participó de iniciativas innovadoras como la primera Corrida Sustentable de la Patagonia, donde cada corredor que llegó a la meta plantó un árbol, alcanzando un total de 365 ejemplares implantados en el Club Calafate Rugby. De esta manera, el evento dejó un legado verde y convirtió al deporte en una herramienta de conciencia ambiental y compromiso con las futuras generaciones.

La nueva etapa tendrá un foco especial en los clubes deportivos de Comodoro Rivadavia y localidades de la región. La propuesta busca acompañar a aquellas instituciones que necesiten mejorar sus espacios verdes y que asuman el compromiso de cuidar los árboles plantados.

La idea es sencilla pero poderosa: que cada árbol se transforme en un símbolo de pertenencia, responsabilidad y amor por el lugar donde vivimos.

“Los árboles tardan años en crecer, al igual que las comunidades fuertes. Por eso queremos volver a sembrar esperanza, fortalecer el sentido de pertenencia y demostrar que entre todos podemos construir una ciudad más linda para nuestros hijos”, señalaron desde la organización.

Desde Fundación Arbolar sostienen que esta nueva etapa no es solamente el regreso de una institución ambiental, sino la recuperación de un sueño colectivo que busca volver a conectar a las personas con la naturaleza y con los valores que hicieron grande a la Patagonia: el esfuerzo compartido, la solidaridad y el compromiso con las generaciones que vendrán.

Los vecinos, instituciones, clubes, empresas y todas aquellas personas interesadas en colaborar o sumarse a futuras iniciativas de forestación y educación ambiental pueden seguir las actividades de la fundación a través de Instagram en @arbolarfundacion y en Facebook en Fundación Arbolar, donde se compartirán novedades, convocatorias y proyectos comunitarios.

Porque en una tierra donde el viento nos desafía todos los días, plantar un árbol sigue siendo uno de los mayores actos de fe en el futuro.

Con ese espíritu, Fundación Arbolar inicia una nueva etapa con la convicción de que cada árbol plantado es una semilla de esperanza para las generaciones que vendrán.