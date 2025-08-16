Garitano: Estamos viviendo una situación económica atroz

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, Claudia Garitano, cuestionó el rumbo político y económico del gobierno nacional. “Se nos está desmoronando todo. Realmente Javier Milei es el topo que vino a destruir el Estado”, aseveró.

“Estamos viviendo una situación económica atroz”, aseguró sin vueltas Garitano durante la sesión ordinaria de este jueves por la mañana y reconoció, además, que en sus 40 años de vida nunca vio una crisis de esta envergadura.

Asimismo, apuntó contra la gestión encabezada por el presidente Javier Milei por el vaciamiento de organismos públicos de gran importancia como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o Vialidad, por citar algunos.

Admitió que el panorama es desalentador por todos los ángulos y recriminó la falta de apoyo estatal a áreas sensibles de la sociedad como la educación con el desfinanciamiento al sistema universitario, los jubilados y las personas con discapacidad.

“Todo lo que se ha destruido en estos dos años”, se quejó la presidenta del cuerpo legislativo y planteó que lógicamente eso genera un impacto negativo en comunidades como las de Trevelin, mencionando como ejemplo la situación del frigorífico local.

Con preocupación, afirmó que “hoy hay gente que no come y que no puede costearse su tratamiento médico. El gobierno de Javier Mieli golpeó a la salud, a la educación, a la industria textil, a los frigoríficos, etc. Se nos está desmoronando todo”.

Consideró luego que “realmente Milei es el topo que vino a destruir al Estado desde adentro. Pero atrás de lo que está destruyendo hay personas. Me preocupa mucho los vecinos de Trevelin que no acceden a la pensión por discapacidad “.

Feria Habitar

Por otro lado, la titular de la casa de las leyes puso en valor a la “Feria Habitar” que reúne a decenas de emprendedoras de la economía social y solidaria, que tiene lugar en instalaciones del Centro Deportivo Municipal (CEDEM).

En la sesión ordinaria de hoy el Concejo aprobó con el voto del bloque mayoritario del partido Justicialista de Trevelin el proyecto que ratifica la Resolución Municipal N° 268/2025, la cual alcanza al mencionado paseo de compras.

Garitano explicó que dicha Resolución Municipal regula el funcionamiento de la “Feria Habitar”, una propuesta que nace bajo la gestión del intendente Héctor Ingram para fortalecer la economía social y solidaria, dando una oportunidad laboral a muchas personas.

La propuesta que tiene lugar los fines de semana en instalaciones del CEDEM llegó para organizar a un sector no menor que hasta entonces estaba disperso y sin contención, enfatizó. “Era necesario que el municipio regule” la actividad conocida como ferias populares, americanas, de usado y garaje, resaltó.

La presidenta del Concejo Deliberante dejó en claro que el Estado “no puede mirar para otro lado” y que debe dar una respuesta inmediata a las vecinas que integran un paseo de compras que ya es un verdadero clásico en Trevelin, apostando a que “ellas puedan trabajar en un marco de regularidad y completa seguridad”.

Ante sus pares en el recinto, Garitano sostuvo que la regularización de la “Feria Habitar” es parte de un pedido expreso efectuado por las propias trabajadoras y recalcó, además, que en un contexto socioeconómico complejo como el actual “la gente necesita un ingreso, y en este caso poder vender”.