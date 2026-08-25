GIRSU: La definición del Procurador Miquelarena es importante, pero no definitiva

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, participará este miércoles de la audiencia convocada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el marco de la presentación realizada por el Municipio para que el máximo órgano judicial de la provincia se expida sobre la constitucionalidad de la ordenanza impulsada por los exconcejales esquelenses Sergio Sepiurka, Jorge Junyent y Gerardo Filippini.

La normativa cuestionada busca que el Estado Municipal de Esquel deje sin efecto el convenio marco vinculado con la administración de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), acuerdo que involucra a ambos municipios.

En las últimas horas se conoció además el dictamen del procurador general, Jorge Luis Miquelarena, que, en principio, sostiene algunos de los argumentos planteados por la Municipalidad de Trevelin en la discusión judicial con Esquel.

“Para nosotros es un dictamen importante porque avala algunos de nuestros planteos”, señaló el coordinador de Gabinete, Livio Espinoza. Sin embargo, aclaró que la opinión del Procurador “no es la última palabra” y remarcó que desde el Municipio continuarán trabajando para defender los derechos de los vecinos de Trevelin.

Espinoza sostuvo que el punto central de la discusión es determinar “si Esquel puede romper o no el convenio de manera arbitraria y unilateral”.

“Nosotros creemos que no, porque así lo establece el convenio firmado oportunamente por los representantes de ambos municipios”, afirmó.

Dueños o clientes

El funcionario también destacó que el Municipio de Trevelin aguarda con especial atención que el Superior Tribunal de Justicia se expida sobre otra presentación realizada por la gestión de Héctor Ingram.

En ese caso, se busca determinar qué rol le corresponde a Trevelin dentro del convenio que Esquel pretende dejar sin efecto: si se trata de un municipio socio de la planta o simplemente de un cliente.

“Que se defina qué somos: si clientes o si socios. Porque durante mucho tiempo Trevelin estuvo pagando como ambos. Esas son las cosas que es necesario aclarar”, planteó Espinoza.

La audiencia de este miércoles será, de esta manera, un nuevo capítulo en la disputa entre ambos municipios por el alcance y la continuidad del convenio vinculado al funcionamiento del sistema GIRSU.