Gollán recorrió Chubut junto a Dante Bowen y fortaleció el armado provincial del Movimiento Derecho al Futuro Salud

El exministro de Salud de la Nación Daniel Gollán desarrolló una intensa agenda en Chubut junto a Dante Bowen, con actividades en Dolavon, Trelew y Puerto Madryn. La recorrida combinó encuentros políticos, actividades con la militancia, visitas institucionales y una jornada dedicada a debatir el presente y futuro de la salud pública.

La visita de Gollán a Chubut formó parte de la agenda que viene desarrollando el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para fortalecer su construcción territorial en distintas provincias, con una mirada federal y con agendas específicas por sector, como fue en este caso la salud.

La recorrida comenzó en Dolavon y continuó en Trelew, donde se desarrolló un conversatorio político junto a militantes y referentes de distintos puntos de la provincia.

Como parte de la agenda en Trelew, Gollán y Bowen visitaron el Centro Médico Los Juncos, donde recorrieron sus instalaciones y mantuvieron un encuentro para conocer el trabajo que desarrolla la institución y conversar sobre los desafíos que atraviesa el sistema sanitario.

La jornada incluyó además una recorrida por medios de comunicación de la zona. Gollán y Bowen visitaron Diario EL CHUBUT y Diario Jornada, donde brindaron entrevistas y dialogaron sobre la situación de la salud pública, la realidad política provincial y nacional para luego realizar un Conversatorio sobre la Salud Pública en el SUM de la seccional Trelew del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia.

Uno de los momentos centrales de la visita fue la Jornada de Salud Pública realizada en el Teatro Verdi de Trelew, como parte del lanzamiento de MDF Salud Chubut. Trabajadores, profesionales, militantes y vecinos participaron del encuentro para debatir la situación del sistema sanitario y comenzar a construir colectivamente propuestas para una política de salud pública provincial.

La jornada contó también con la participación de Ezio Tracanna, referente de Salud de Chubut Futuro, quien viene trabajando junto a profesionales y trabajadores del sector en la construcción de una agenda sanitaria para la provincia, aportando una mirada territorial a la propuesta de salud que impulsa el espacio.

De las actividades participó también Juan Martín Etcheverry, como parte del equipo que viene impulsando la construcción del Movimiento Derecho al Futuro en la provincia.

La agenda continuó en Puerto Madryn, donde Gollán y Bowen mantuvieron un encuentro con la militancia y referentes locales, profundizando el despliegue territorial que el espacio viene desarrollando en distintas ciudades y pueblos de Chubut.

“Estamos construyendo de abajo hacia arriba, ciudad por ciudad y pueblo por pueblo. No queremos quedarnos pescando siempre en la misma pecera: queremos ampliar, convocar a quienes hoy están afuera y construir un movimiento ciudadano capaz de pensar y gobernar el Chubut que viene”, señaló Bowen.

La construcción del MDF continúa sumando dirigentes, equipos y referentes territoriales. En ese esquema, Juan Martín Etcheverry y Fermín Pacheco del MOSAPRO forman parte del armado que busca consolidar y ampliar el espacio en articulación con Chubut Futuro, con una propuesta política que trascienda las estructuras tradicionales y convoque a nuevos sectores.

La recorrida de Gollán dejó también una señal política hacia lo que viene: el Movimiento Derecho al Futuro comienza a consolidar en Chubut una construcción provincial con organización territorial, equipos técnicos y vocación de gobierno, en sintonía con el proyecto nacional que encabeza Axel Kicillof.