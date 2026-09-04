5 septiembre, 2026
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Habrá corte de energía y afectará a Trevelin este sábado

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La Cooperativa 16 de Octubre informó que este sábado 5 de septiembre se realizará un corte programado en el suministro de energía eléctrica debido a tareas de mantenimiento en líneas de media tensión por podas preventivas.

La interrupción se llevará a cabo entre las 13:00 y las 15:00 horas y afectará a:

La zona urbana de Trevelin.

Las zonas rurales de Trevelin.

Desde la Cooperativa solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.

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