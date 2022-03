Hasta el último aliento: la nueva novela de Mariano Rodríguez, será presentada en Trevelin, localidad en donde ocurrió el hecho que la inspiró

El escritor de las tragedias argentinas, presenta su última novela Trevelin, corazón de la Patagonia Argentina.

“Hasta el último aliento” inicia su gira por el país de la mano de su autor.

El sábado 26 de marzo, el periodista y escritor, Mariano Rodríguez, desembarca en la localidad cordillerana con su último libro, inspirado en el hecho histórico que significó la llegada de los primeros colonos galeses a la Patagonia.

“Hasta el último aliento” se ubica dentro del género novela romántica con orientación histórica. Con una escritura simple y atractiva, lo que hace que su comprensión sea sencilla y al mismo tiempo atrapante, Mariano Rodríguez, vuelve a someter al lector a elucubrar distintas hipótesis del desenlace de la novela, que envuelve profundas historias de amor, que intentarán acercar al presente, una inmigración que comenzó en el año 1865.

La presentación será en Viñas del Nant y Fall, la bodega más austral del mundo. El prólogo fue escrito por la escritora uruguaya Anna Donner y el prefacio por la reconocida autora de novela contemporánea, Cristina Cuesta. Cuenta además con la participación destacada de Luis Alberto Ambroggio, uno de los poetas más representativos de la escritura hispana en los Estados Unidos. Es además Presidente de la Delegación de Washington de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

Con esta novela, el autor oriundo de Villa Constitución, pero residente en Capital Federal desde hace más de dieciséis años, pretende seguir posicionándose en un género, donde las escritoras son amplia mayoría. Aunque a paso firme, sigue avanzando en busca de su propio lugar en la novela romántica histórica Argentina, en base a tramas atrapantes de amor, inspiradas en hechos reales, mezclados con importantes investigaciones periodísticas.

Su primera historia “Más allá de todo” se basó en hechos reales que conmocionaron a toda Argentina en el año 1985, cuando el pueblo de Epecuén fue literalmente devorado por el agua del lago. Allí el autor supo recrear las distintas etapas en la vida de León y Serena, quienes nacieron en el pueblo y se enamoraron perdidamente, hasta que la inundación que azotó a Epecuén, los separó. Mientras que con “Inadmisible”, su segundo libro, también basado en hechos reales, afrontó un tema por demás de polémico como lo fue la llegada de los nazis e incluso el propio Adolf Hitler al país, tras la caída del tercer Reich en Berlín en el año 1945, contraponiéndose a lo que cuenta la historia oficial, que indica que el Führer y su mujer Eva Braun, se suicidaron en su bunker, tras la llegada del ejército rojo.

Su tercera obra está inspirada en el fatídico terremoto de San Juan del año 1944 y lleva como nombre “Otra noche para soñar”. La cuarta toma como eje central el accidente aéreo de LAPA de 1999 y lleva como nombre “Con el último aliento”.

Mariano Rodríguez, dialogó con “Noticias Trevelin” y contó detalles acerca de lo que significó para él, todo el proceso de escritura de esta nueva trama.

– ¿Qué significa “Hasta el último aliento” para vos?

M.R.: En síntesis, significa una inmensa alegría, la concreción de un libro que hace tiempo quería escribir y que por fin pude publicar. Es algo que me llena de alegría, ya que los dos pasados años fueron muy duros y complejos por todo lo que tuvimos que atravesar debido a la pandemia, donde situaciones difíciles como el hecho de publicar un nuevo libro, se hicieron más complicadas aún, por eso recibo la edición de esta nueva obra con mucho beneplácito y satisfacción, ya que el camino para su edición fue realmente cuesta arriba.

– Tomaste como punto de partida la llegada de los primeros galeses al país ¿Por qué este hecho?

M.R.: Francamente, sentía la necesidad de que este capítulo trascendental de nuestra historia como país fuese revivido y contado, pero desde otra perspectiva, no mediante un libro testimonial o documental, sino mediante una novela romántica. Uno puede pensar que paradójico, una historia que en sus inicios estuvo plagada de fatalidad, de dolor y muerte, ya que muchos colonos perecieron en el mar, otros al llegar a la Patagonia ¿qué romanticismo puede tener? Bueno, ahí está el secreto, y sobre todo el desafío, lo que hace más atrapante el relato página a página.

– ¿Cómo tomaste conocimiento con los hechos allí ocurridos?

M.R.: Una colega locutora, había visitado Trevelin hacía un tiempo, y tomando un día un café, me comentó de sus vivencias, de sus recorridos por los museos locales, de la leyenda del Malacara y de los galeses en sí mismo y me enamoré de esta historia. A tal punto que a los pocos meses, en el año 2019 viajé hasta Trevelin para testimoniar y documentar todo lo que pudiera, además de recorrer los lugares por donde los galeses dejaron huellas.

– ¿Sentiste que tenías que hacer algo con todo eso?

M.R.: Sí, exacto, porque el tema me quedó dando vueltas en mi cabeza, fue otro de los momentos bisagra por los que me hizo atravesar este camino de las letras. Con el tiempo esa volvía a mi cabeza cada tanto y sentí que debía hacer algo con todo eso, no sabía bien qué, pero no podía guardarme esas sensaciones, asique me decidí por viajar a Trevelin, y la experiencia fue maravillosa. Y acá estamos.

– Para que tu quinta novela se edite y sea ya una realidad, ¿Por qué etapas debió pasar primero?

M.R.: El género en el que escribo requiere de mucha responsabilidad, debo tratar de respetar lo mayormente posible la veracidad de los hechos históricos que tomo como ejes para la trama, por ello al menos en mi caso, los procesos de escritura siempre terminan siendo muy intensos, y con esta novela no fue la excepción. Todo el trabajo de investigación previo, más la escritura de su desarrollo me demandó de varios meses, muchas horas en vela, y tiempo extra que tenía que hacerme como podía. Fue vital el contacto previo con Clery Evans, descendiente de John Daniel Evans, uno de los máximos referentes de la inmigración galesa en el país y también las largas horas de charla con Mervin Evans. A ambos tuve la posibilidad de visitarlos en sus respectivos museos: Museo Cartref Taid (Hogar Del Abuelo) y Molino Nant Fach, respectivamente. Dos lugares soñados por otra parte. Luego, pasé por una etapa de recopilación de información primero, consultando distintas fuentes y documentos de la época, lo que no fue simple. Primero me aseguré de que lo que iba a contar en el libro estuviese muy bien sustentado, para después sí poder ir delineando la historia que se produce entre los personajes centrales de la trama, que, a diferencia de mis novelas anteriores, aquí son verídicos en su mayoría. Solo algunos hechos fueron ligeramente adaptados para darle mayor vuelo a la trama.

– La portada de la novela es muy llamativa, se luce, pero no refleja ciertamente la fisonomía de los indios originarios de estas tierras. ¿A qué se debe?

M.R.: Te agradezco mucho la pregunta, ya que es importante aclararlo. En principio a que quien diseñó la portada es una joven venezolana que se valió de sus archivos fotográficos para confeccionarla, pero además, y principalmente se debió a que no contaba ni pude obtener fotos reales y en buena calidad de las comunidades originarias de entonces, apenas alguna que otra, de algunos colonos debido a lo lejano en el tiempo de los hechos relatados, con lo cual, no eran las más aptas para vestir la portada. De todas maneras, se aclara en el interior que las imágenes son ilustrativas y hacia el final del libro, sí hay fotos reales de la época.

– ¿Podemos saber si más allá de lo conmovedor de los hechos relatados, el final es feliz?

M.R.: Es que, si te digo eso, de alguna forma estaría anticipando el final y quienes vayan a leerla no estarían muy contentos (risas). Pero lo que sí puedo decir, es que mis novelas terminan siempre bien, o al menos hasta ahora fue siempre así. Hay hechos inevitables por los que tienen que atravesar los protagonistas de la trama, pero cuando logran dejarlos atrás, el presente se les vuelve favorable. Es la vida misma representada en algunas de las personas que fueron pilares fundamentales para el crecimiento de la región.

– El año pasado estuviste en Salta, Rosario, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y otras localidades, donde presentaste con gran éxito tus novelas, ahora llega Trevelin ¿Por dónde más te llevará esta nueva novela?

M.R.: El camino siempre es incierto, tuve la suerte de que mis anteriores libros hayan llegado a varios lugares del interior del país, como, por ejemplo: las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Capital Federal y hasta tuve la fortuna de presentarlos en la Ciudad de Esquel, aquí en la Provincia de Chubut en el 2019. Pero para esta historia, no solo quisiera repetir todos estos lugares sino también incorporar nuevos destinos, seguir abriendo el espectro. Tenemos un país amplio y muy lindo, siento que mi misión es poder llegar con mis historias a la mayoría de los rincones que pueda de toda Argentina.

– ¿Cómo te sentís escribiendo?, ¿Notás que mejoras novela a novela?

M.R.: Me siento muy a gusto, por suerte lo disfruto mucho. Creo que aún me faltan cosas por aprender, pero sí siento que he mejorado notoriamente desde aquella primera historia escrita en 2016 y editada en el 2017. También me encuentra bastante más maduro, no solo por la edad, debo confesar que alcancé ya mi cuarta década, sino por los progresos narrativos que siento he tenido desde el inicio de mi incursión en las letras a esta parte.

– Por último ¿Cuál es tu meta a futuro?, ¿Te ves viviendo del fruto de tus libros?

M.R.: Sé que es muy difícil poder alcanzar todo lo que pretendo o a lo que aspiro, uno siempre desea que las historias que escribí puedan gustar y llegar a la mayor cantidad de lectores del país y porque no del mundo, pero el camino es complejo. Lo he imaginado muchas veces, y creo que sería muy grato y reconfortante, pero es aún muy prematuro pensar en eso, soy consciente que, a pesar de haber editado ya cinco libros, estoy dando los primeros pasos en la escritura y que, como todo en la vida, esto también debe madurar. Uno nunca termina de aprender ni de superarse, al menos ese es mi principal objetivo hoy, y sobre todo disfrutar de todo lo lindo que me está pasando. Por ahora atesoro las buenas repercusiones de las novelas, la empatía con los lectores y también destaco la estrecha relación que se ha generado con muchos escritores del mismo género y de otros, con quienes he compartido últimamente y comparto en la actualidad, varios eventos literarios.