HCD de Trevelin: Marisol Salazar asumió en reemplazo de Livio Espinoza

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram participó este martes de la II Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin en el que se tomó Juramento a Marisol Salazar como concejal del Bloque del Partido Justicialista.

Presidida por Claudia Garitano, la sesión se inició con la aprobación de la licencia solicitada por Livio Espinoza, quien desde el jueves ocupará el cargo de Coordinador de Gabinete en el Ejecutivo Municipal.

Estuvieron presentes la secretaria de Obras Públicas, Elisabeth Sánchez, el director de Gobierno, Marcelo Sosa, el director de FM Del Valle, Matías Álvarez y la secretaria privada de Intendencia, Araraceli Painenao.

También participaron el intendente mandato cumplido Juan Garitano, además de familiares y allegados a la concejala Salazar.