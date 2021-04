HCD: suspendieron al concejal Santiago González por una semana

Mediante una sanción emitida por una comisión especial, en el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, hoy suspendieron al concejal, Santiago González (UCR) por el termino de siete días corridos.

Es un hecho sin presentes, la comisión está conformada por las concejales Ana Laura Ortiz (UCR), Sandra Muñoz (Chubut Al Frente) y Emilia Méndez (PJ). La media fue tomada luego de que la presidenta del cuerpo legislativo, Valeria Tedesco interpretara que el concejal Santiago González incumpliera con el reglamento interno, haciendo mención al artículo nº 164 el cual establece medidas se sanción si un concejal tiene algún exabrupto.

En este sentido el concejal suspendido, indicó “En realidad no sé muy bien cuáles han sido los pormenores, solo me dieron la sanción, tampoco tuve derecho de defensa como indican todas las convenciones internacionales. Estamos frente a la Santa Inquisición”,

En este sentido aseguró que este hecho “es de una gravedad institucional inusitada, no se conocen antecedentes de esta naturaleza y, fundamentalmente, que no se respete la Constitución. Esto es lo que pasa en Trevelin, solo porque dije que no hacen las cosas que tienen que hacer».

Finalmente Santiago González presentará mañana viernes una nota de reconsideración y el cuerpo legislativo decidirá qué hacer con la sanción aplicada en la sesión del día de hoy.