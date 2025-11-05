Héctor “Cano” Ingram le solicitó a los legisladores provinciales, que se vuelquen en ese presupuesto inversiones para la región cordillerana

El intendente Héctor Ingram recibió este martes a los diputados provinciales Sergio Ongarato y Jaqueline Caminoa, ambos del bloque Despierta Chubut.

Durante el encuentro, del que también participaron también los concejales trevelinenses de Juntos Por el Cambio, Gustavo Gallardo y Nivia González, se analizó el actual contexto económico y político del país, la provincia y de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes.

Uno de los temas abordados es el tratamiento del presupuesto 2026 de la Provincia. Ingram le solicitó a los legisladores provinciales, que se vuelquen en ese presupuesto inversiones para la región cordillerana en general y para Trevelin en particular, tanto en materia de obra pública como en lo social y el desarrollo.

Otro tema planteado por el intendente Ingram y que contó con el respaldo de los concejales Gallardo y González, fue el de continuar las gestiones para la construcción de una nueva escuela secundaria en Trevelin, para dar respuesta a una demanda de la comunidad.

Ingram valoró el encuentro, tanto con los legisladores provinciales como con los ediles, recibiendo por parte de los mismo un agradecimiento por la recepción que permite dialogar y establecer líneas de trabajo que apunten a mejorar la calidad de vida de las y los trevelinenses.