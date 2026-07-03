Héctor “Cano” Ingram se reunió con Concejales para analizar la actualidad del municipio

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, mantuvo este jueves una reunión con integrantes del Honorable Concejo Deliberante para abordar distintos temas vinculados con la actualidad y la gestión del municipio.

Al término de la reunión, Ingram calificó el encuentro como «muy positivo» y destacó la importancia del intercambio entre el Ejecutivo y el cuerpo legislativo.

«Nos permitió analizar varios temas y, en mi caso, explicar cómo los estamos abordando desde el Ejecutivo, además de escuchar la opinión del conjunto de los concejales», expresó el jefe comunal.

El encuentro se desarrolló en el recinto de sesiones y contó con la participación de todos los concejales, con excepción de Nivian Gonzales (JxC).