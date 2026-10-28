Heidi Mardones Evans es la nueva coordinadora de Discapacidad de Trevelin

La licenciada en Trabajo Social, Heidi Mardones Evans, asumió la coordinación de Discapacidad de la Municipalidad de Trevelin, área que depende de la Secretaría de Desarrollo Social.

Esta mañana, el intendente Héctor “Cano” Ingram y la flamante coordinadora firmaron la resolución correspondiente, formalizando su incorporación a la gestión municipal.

De esta manera, Mardones Evans, una joven profesional de Trevelin, se suma al equipo de trabajo del Ejecutivo municipal para desempeñarse en un área vinculada a la inclusión y el acompañamiento de las personas con discapacidad.