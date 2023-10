Hockey: Jugadoras de Trevelin concentraron con la Selección de Lagos del Sur

Durante el pasado fin de semana, en el Polideportivo de Dina Huapi, se llevó a cabo una importante Concentración Regional de Hockey. El evento, organizado en colaboración entre la Asociación de Hockey de Bariloche, los Lagos del Sur y la CAH, incluyó práctica en la cancha y capacitación para entrenadores.

Bajo la dirección de Massimo Lanzano, entrenador del Seleccionado Argentino de hockey pista, junto a su equipo, Sergio Saade, Guillermo Schikendantz y Fabian Perez, participaron las jugadoras de la Escuela Municipal de Hockey de Trevelin: Ainoa Muñoz Gómez (Sub 14) junto a Lola Rivera y Delfina Gallo (Sub 16). Estas dos últimas confirmadas para representar a la selección de Los Lagos Sub 16 en el Nacional de Selecciones en El Calafate en Noviembre. En el caso de Ainoa se espera la confirmación de su participación esta semana. Esto fue parte de un proceso de selección en curso para todas las jugadoras involucradas.