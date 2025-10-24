Impondrán el nombre “Nora Mary Evans” a una sala del Museo Regional Trevelin

Por unanimidad de los Ediles presentes, en la XI Sesión Ordinaria celebrada ayer en el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, aprobaron el proyecto de Ordenanza para imponer el nombre “Nora Mary Evans” a la sala denominada “Salón Blanco” del Museo Regional Trevelin.

Entre los considerandos de la Ordenanza indica que la Sra. Nora Mery Evans, nació el 21 de mayo de 1933 fue una destacada referente cultural, profundamente comprometida con la preservación de la historia y las tradiciones del pueblo de Trevelin y de la comunidad galesa.

Que, a lo largo de su vida, Nora se desempeñó en distintos ámbitos sociales, educativos y comunitarios. Fue una ferviente defensora del patrimonio local y participó activamente en iniciativas que promovieron el fortalecimiento de la identidad cultural de nuestra región.

Que, su visión integradora, su pasión por la historia y su generosidad marcaron profundamente a quienes compartieron con ella proyectos y espacios de construcción colectiva.

Que, el legado de Nora trasciende su época, su voz, su trabajo incansable y su compromiso con el fortalecimiento de la historia viva y la memoria colectiva, convirtiéndola en una figura emblemática que merece ser reconocida de manera permanente: nombrar una sala institucional con su nombre es una forma de hacer presente su espíritu, su lucha y su amor por Trevelin.

Finalmente, en el artículo 1° de la Ordenanza indica que se impondrá el nombre “Nora Mary Evans” a la sala denominada “Salón Blanco” del Museo Regional Trevelin.