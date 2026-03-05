Ingram brindó discurso de apertura de sesiones del HCD de Trevelin

El intendente de Trevelin Héctor Ricardo Ingram brindó esta mañana el decurso de apertura de sesiones ordinarias del año acompañado de funcionarios, representantes de instituciones y público en general.

Agradezco la apertura de las puertas de esta casa legislativa para poder compartir con ustedes, representantes del Pueblo de Trevelin, el estado de situación general de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes.

Dar explicaciones como funcionario es parte de las obligaciones que tenemos no sólo con nuestros vecinos sino con el sistema democrático.

Y este año, al menos para mí y el equipo que encabezo, toma un significado aún mayor por cuanto este mes de marzo se conmemoran 50 años del golpe cívico – militar que sumió a nuestro país en una de sus etapas más tristes, más sangrientas de la historia argentina reciente.

30 mil desaparecidos.

El sistema industrial argentino destrozado.

El trabajo de los argentinos puesto a beneficio de los poderes económicos.

Los derechos humanos, obtenidos por años de lucha, pisoteados.

Todo eso y mucho más, es el saldo nefasto del período que se extendió desde el 24 de marzo 1976 al 10 de diciembre de 1986.

Lamentablemente, aquellas políticas de la dictadura se asemejan mucho a las actuales políticas nacionales.

La represión a los trabajadores y jubilados, las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, la persecución a las minorías, la implementación de políticas económicas neoliberales que incluyen la precarización y explotación laboral, la apertura indiscriminada de importaciones, el direccionamiento de la educación para que ésta termine siendo privilegios para pocos, el poner en situación de quebranto al sistema de salud pública, la destrucción de la cultura y persecución a los artistas, la sumisión de los gobernadores al poder central, la entrega de los bienes del estado argentino, es decir los bienes de cada uno de nosotros, al mejor postor, es el resultado de volver imponer un modelo que ya fracasó antes.

Un gobierno que llegó proponiendo un ajuste a las castas y enarbolando la bandera de la libertad, empobrece cada día más a las familias argentinas.

Estas políticas de destrucción no son errores. No es mala implementación. Tampoco es falta de tiempo.

No es que pusieron el carro delante del caballo.

Están vendiendo el carro y hambreando al caballo.

Vinieron a hacer lo que están haciendo, conscientes de las consecuencias.

Y no se trata sólo de Javier Milei y su gobierno de represores, de desreguladores y de endeudadores. Porque para que su plan de gobierno se ejecute, necesita de aliados o cómplices.

Y aquí, en nuestra provincia tiene cómplices que levantan la mano en el Congreso para aprobar leyes que en nada benefician al conjunto de los chubutenses.

Sra. Presidenta, concejales. Tomé la decisión de arrancar este discurso hablando del contexto nacional porque es en ese contexto de economía retraída y de empobrecimiento en el que se desarrolla lo cotidiano en nuestra provincia y, por supuesto, en nuestro Municipio.

Cada impuesto que deja de cobrarse a los más ricos, es menos obra pública, menos salud, menos educación, menos fondos para la investigación y el desarrollo, menos vivienda, menos atención a los sectores más vulnerables.

El desfasaje entre lo que cobra un trabajador y el costo de vida, sumado a la creciente desocupación, son factores que también alteran de modo negativo las economías de cada comuna y a su vez le aumenta la demanda social al estado municipal.

Hace unos días, el Congreso Nacional avanzó con el tratamiento de la reforma laboral. Esa sola ley implica que la provincia de Chubut y los municipios dejen de percibir un total de 45 mil millones de pesos de coparticipación de impuestos.

Ojalá, así como yo estoy aquí dando explicaciones al Pueblo de Trevelin, quienes levantaron las manos para aprobar esa nefasta ley, vengan a dar explicaciones. Aunque no creo que lo hagan.

Este contexto económico demandó de nuestro gobierno municipal un mayor compromiso de cada jefe de área y de cada empleado en el cuidado de los recursos para que, de esa forma, se afecte de la menor manera posible la correcta prestación de servicios por parte de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes.

Como es conocido por todos, la administración municipal depende de los recursos propios (provenientes del sector privado) y recursos externos tanto a nivel provincial, nacional o del exterior.

El año 2025 fue un gran desafío para esta administración, sostener niveles de recaudación que persigan el nivel de egresos manteniendo un equilibrio propio del sector económico.

Los números son alarmantes, los ingresos provenientes por parte de Coparticipación Federal de Impuestos y de Regalías Provinciales han mostrado realidades muy distintas al aumento general de los precios de los bienes y servicios que por el municipio se contratan.

Sabemos que las Regalías Petroleras son una de las fuentes principales de ingresos para todo municipio, y las mismas han tenido un aumento promedio del 7% en todo el año, muy por debajo de la inflación informada por el Gobierno Nacional del 31,5%.

En el mes de agosto se registró el menor ingreso de Regalías y Coparticipación neta de tan solo cuarenta y siete millones cuatrocientos mil pesos ($ 47.400.000) para sostener el mínimo gasto fijo de trescientos ochenta y cuatro millones doscientos mil pesos ($ 384.200.000) perteneciente a Masa Salarial; Servicios Básicos de luz, gas, teléfono e internet; Combustible; Seguros Generales y ART; y el pago a la Municipalidad de Esquel por el depósito de Residuos Sólidos Urbanos en la planta GIRSU.

De acuerdo a estos números, se concluye que para el equilibrio económico la diferencia es absorbida por los recursos propios del municipio. Situación que genera déficit económico, ya que sabemos que esa recaudación propia del municipio proviene del sector privado y los contribuyentes en general, y al igual que el municipio, no han tenido un mayor nivel de ingresos para sostener sus gastos esenciales; y el pago de impuestos no se refleja como un gasto esencial a cancelar por lo que indica esto la baja en la recaudación municipal de ingresos propios.

Un ejemplo, simple. En el año 2025, la comunidad de Trevelin pagó al GIRSU que administra la Municipalidad de Esquel, 45 módulos por tonelada de residuos que ingresó. Desde este año se pagan 90 módulos, lo que representa un incremento del 100%, es decir mucho más que la inflación del 31% anual reconocido por el INDEC.

En líneas generales, la administración eficiente de los recursos para el mantenimiento de las prestaciones de bienes y servicios por parte de la Municipalidad fue el nexo conductor de la Gestión.

La tendencia a la baja de ingresos tanto propios como externos, ante el aumento general de precios fue el desafío principal del año 2025.

Por ello, debo agradecer a cada vecino, cada comerciante, prestador turístico, que, aún cuando la economía también les afecta, cumple con sus obligaciones tributarias, lo que refleja un compromiso hacia nuestra comunidad.

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trevelin llevó adelante durante el año 2025 un conjunto de acciones destinadas a sostener, acompañar y proteger a nuestra comunidad.

No hablamos solo de programas o números: hablamos de personas concretas, de familias que golpean la puerta del Estado Municipal cuando todo lo demás falla.

Las políticas implementadas por el Gobierno Nacional no solo significaron el retiro de programas sociales, habitacionales y de capacitación, sino que además profundizaron las desigualdades existentes.

La discontinuidad de herramientas que durante años fortalecieron la economía familiar dejó a miles de personas en una situación aún más frágil. Y cuando el Estado Nacional se retira, quienes primero sienten el impacto son los sectores más vulnerables.

Frente a ese escenario, los municipios quedamos en la primera línea de contención. Y en Trevelin tomamos una decisión clara: no mirar para otro lado.

Redoblamos esfuerzos, reorganizamos recursos y fortalecimos el trabajo territorial, porque entendemos que las problemáticas sociales no se analizan desde una planilla: se conocen caminando el territorio, escuchando a las madres, a los adultos mayores, a los jóvenes que buscan una oportunidad.

Desde la Unidad de Empleo impulsamos programas como Fomentar Empleo, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Programa de Inserción Laboral, el Programa de Empleo Independiente y el Taller de Orientación Laboral.

En un país donde el trabajo escasea y las oportunidades se achican, nosotros decidimos generar herramientas concretas para que nuestros vecinos y vecinas no queden afuera.

Asimismo, en articulación con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, desarrollamos un curso de inglés orientado al turismo, destinado a trabajadores del sector y a la comunidad en general. La propuesta tuvo una amplia participación y permitió que quienes lo finalizaron obtuvieran su certificación. Para 2026 proyectamos la continuidad con niveles intermedio y avanzado, convencidos de que la capacitación es una herramienta concreta para el desarrollo local.

También pondremos en marcha una diplomatura en servicios sanitarios junto a la Cooperativa 16 de Octubre y la Universidad Nacional de la Patagonia, con formación en instalación eléctrica, agua y gas. Esta iniciativa nos permitirá contar con más personal capacitado dentro de nuestro ejido, con certificación formal que respalde su inserción laboral.

En el área de discapacidad seguimos consolidando el Consejo de Discapacidad como espacio de participación activa. Incorporamos intérpretes de Lengua de Señas Argentina en eventos oficiales. Con recursos municipales, acompañamos a estudiantes de Trevelin de la Escuela Politécnica N° 701 en la construcción de juegos sensoriales para niños y niñas de nuestra localidad. Esa es la comunidad que queremos: una donde la juventud participa y el Estado acompaña.

Con nuestros adultos mayores fortalecimos la gestión de pensiones y el funcionamiento del Consejo del Adulto Mayor. En el Complejo Habitacional Enrique Escoint continuó funcionando la Escuela para Adultos N° 601. Porque en tiempos donde se ajusta sobre los jubilados, nosotros elegimos reconocer su historia, su trabajo y su derecho a seguir aprendiendo y participando.

En el marco de la emergencia alimentaria provincial, sostuvimos el Plan Alimentar. Cuando la inflación golpea y los ingresos no alcanzan, el plato de comida no puede ser una variable de ajuste. También acompañamos a más de 40 mujeres en situación de vulnerabilidad a través del programa Nutriendo Futuro.

Durante 2025 destinamos 7.500.000 pesos de fondos municipales a aportes económicos y pensiones, y 3.665.000 pesos al Fondo de Salud. Son recursos propios, en un contexto de recortes y restricciones, que decidimos orientar a quienes más lo necesitan. Porque gobernar es elegir prioridades.

Impulsamos el programa “Siempre es Mejor Saber”, distribuyendo más de 5.000 preservativos y realizando más de 500 test rápidos de VIH. En articulación con AHF Argentina fortalecimos la prevención, llevando información y salud a nuestros jóvenes en un contexto donde muchas políticas de cuidado han sido desfinanciadas.

Además, enfrentamos una emergencia climática agravada por el corte prolongado de gas natural. Activamos el Plan Calor Municipal y, pese a los recursos limitados desde la Provincia, llegamos a cada barrio y a cada paraje con leña y asistencia. Cuando el frío aprieta y el gas falta, no hay excusas: hay que estar.

Cada una de estas acciones demuestra que hay otra forma de hacer política social. Una política que no abandona, que no ajusta sobre los más débiles y que no se desentiende de las consecuencias de las decisiones nacionales.

Sabemos que el contexto es difícil. Sabemos que las políticas nacionales profundizan la vulnerabilidad. Pero también sabemos que el Estado local puede y debe ser un escudo para su comunidad.

Porque el desarrollo social no es un gasto. Es una inversión en dignidad, en igualdad y en futuro. Y mientras otros recortan derechos, nosotros los defendemos.

En Trevelin elegimos estar del lado de nuestra gente.

“Si una región necesita obras, que la hagan los privados”. Esa frase del presidente Javier Milei pone en evidencia que tiene un total desconocimiento del interior profundo del país. O bien que nada le importa de cómo se vive en regiones como la nuestra.

Si queremos turismo necesitamos un aeropuerto regional óptimo y rutas en condiciones. Y eso demanda inversión en obra pública.

Si queremos que nuestros vinos, nuestro azafrán, nuestra fruta fina, nuestra producción cárnica o de hortalizas lleguen a otros mercados, necesitamos rutas en condiciones. Y eso demanda inversión en obra pública.

Si queremos sumar industrias o emprendimientos turísticos de mayor envergadura, éstas demandan energía eléctrica, conexión a las redes de gas y cloacas. Y eso implica inversión en obra pública.

Si queremos escuelas en condiciones donde formar a nuestros niños y jóvenes, demanda inversión en obra pública.

Si queremos que nuestros bosques, se preserven como un activo ambiental y turístico, es necesario realizarles mantenimiento constante y eso demanda inversión pública.

La decisión de implementar exenciones impositivas, reducir o eliminar impuestos y tazas puede sonar como atractivo para algunos oídos, pero eso no hace otra cosa que desfinanciar al Estado en desmedro de la calidad de vida y de posibilidades de desarrollo de los pueblos pequeños como el nuestro.

El actual período lo evidencia.

Durante nuestra primera gestión propusimos una ley que llamamos de renta hídrica y que proponía que una parte de lo que genera hidroeléctrica Futaleufú con el recurso hídrico, que es un recurso de nuestras comunidades, quedara en Trevelin justamente para hacer obras para el desarrollo turístico productivo.

No fuimos escuchados entonces ni ahora. Caído el contrato de concesión de la hidroeléctrica, ni siquiera hemos sido convocados a la hora de decidir el futuro de quien y como la administrará.

Nos consideramos con pleno derecho a ser escuchados y que se le reconozca a Trevelin, Esquel y Cholila una pequeña parte de lo mucho que le ha aportado y aporta al resto de la provincia a través de nuestra principal riqueza: el agua.

Desde la Municipalidad de Trevelin se ha buscado la forma de seguir avanzando con obras de menor porte con los escasos recursos que se generan a diario y se ha propuesto trabajar directamente con los vecinos interesados en colaborar con la infraestructura de sus barrios, con lo cual hemos tenido una excelente experiencia hasta el momento, pudiendo poner a disposición de nuestros vecinos todo el recurso humano y de personal idóneo en cada obra que se ha propuesto avanzar.

Como ejemplo, podemos mencionar y destacar la ejecución de la red de gas en el barrio Miradores del Corinto, quienes de una manera organizada tomaron como propio esta obra siendo el municipio un nexo importante entre la entidad bancaria y los vecinos.

Las complicaciones económicas nos han llevado a que la ejecución de adoquinado avance de manera pausada, cuidando con responsabilidad cada gasto de obra. Esta política seguirá su curso hasta terminar el convenio vigente con el propósito de acceder a un nuevo convenio con Vialidad Provincial para que el adoquinado llegue a otras calles de nuestra localidad.

Las gestiones para obtener recursos son permanentes. Por ejemplo, tenemos proyectos aprobados como pluviales que están a la espera de la firma, por parte del Gobierno Provincial, del convenio de ejecución.

También esperamos el pronto inicio de la obra de asfalto de la ruta nacional 259, desde 5 esquinas a Esquel, así como la limpieza del rio Corintos.

Vamos a insistir en la gestión de obras y entre ellas, le damos prioridad a la cuestión de la vivienda. Salvo la Argentina de Milei no existe país en el mundo que reniegue de la presencia del Estado en materia de vivienda.

Las últimas casas que se construyeron en nuestra localidad son las 20 viviendas de Lago Rosario y Sierra Colorada, durante el gobierno de Alberto Fernández, en un plan que incluía a Los Cipreses y Aldea Escolar y que lamentablemente quedó trunco, como también quedó trunco el plan de 35 viviendas en Trevelin, por decisiones tomadas en Casa Rosada.

Decía momentos atrás, que buscamos optimizar recursos con el objeto de que los servicios esenciales que presta el Municipio se vieran afectado lo menos posible.

Ejemplo de ello es la estratégica Dirección de Servicios Públicos. Esta área tiene a su cargo el mantenimiento de calles y callejones, limpieza de canales, recolección de residuos, realización de movimientos de suelo en obras como el adoquinado de calles, colaboración con Espacios Verdes, operativos dentro del Plan Calor, y con la logística con otras áreas municipales.

La demanda es enorme. Y muchas veces no podemos dar respuesta en los tiempos en los que el vecino demanda o en el que nosotros mismos pretendemos. Pero con esfuerzo y capacidad de trabajo, vamos llegando a cada rincón de nuestro ejido con soluciones. Un ejemplo de esa labor es lo realizado en las últimas semanas de febrero en Aldea Escolar y Los Cipreses, que demandó extensas horas de uso de camiones, maquinaria pesada y personal.

Voy a realizar aquí un paréntesis sobre algo que voy a volver a referirme más tarde: los incendios forestales. Quiero destacar y agradecer particularmente al personal de esta área junto a su director, Rubén Zapata y en forma conjunta con la Dirección de Gobierno, han estado en estos últimos años formando parte de los equipos municipales que colaboran con las instituciones que enfrentan el flagelo del fuego, aportando maquinaria pesada, logística, reaprovisionamiento a autobombas, transporte de personal y equipos.

No importa el horario o si estaban con otras ocupaciones personales, este grupo de empleados siempre está listo para presentarse allí donde se los convoque. Muchas gracias

Trevelin es el pueblo más lindo del mundo. Sostenerlo así es responsabilidad de todos. Desde la Municipalidad, y a través de la subsecretaría de Espacios Verdes, se siguió desarrollando el plan de forestación urbana entregando a vecinos de la localidad, solo en el último año, aproximadamente 300 árboles producidos en el vivero municipal para ser plantados dentro del casco urbano.

Se realizaron extracciones en diferentes puntos de la localidad de ejemplares arbóreos añosos que generaban problemas con estructuras lindantes.

Se realizaron extracciones y podas de saneamiento y de seguridad sobre el arbolado de la plaza fontana. Se realizó la poda y saneamiento de todo el arbolado urbano. Se realizó el mantenimiento y mejoramiento paisajístico de los espacios públicos.

Se trabajó como todos los años en conjunto con la Secretaría de Bromatología para lograr el mantenimiento y desmalezado por parte de vecinos de innumerable cantidad de terrenos baldíos.

La jerarquización de las áreas de control continúa siendo una política central de esta gestión. Hemos consolidado una Secretaría de Bromatología, Inspección, Higiene y Tránsito con fuerte impronta preventiva, profesional y articulada, que actúa con rapidez ante situaciones que impactan directamente en la salud pública y la seguridad de nuestra comunidad.

Desde el Área de Bromatología se intensificaron los controles e inspecciones, garantizando que los alimentos que se comercializan en nuestra localidad cumplan con la normativa vigente.

Las actuaciones realizadas derivaron en decomisos preventivos, clausuras y desarticulación de actividades en infracción.

Además, cumplimos cinco años consecutivos del dictado de la Capacitación en Manipulación Segura de Alimentos, fortaleciendo la profesionalización del sector y el cumplimiento del Código Alimentario Argentino.

La Dirección de Zoonosis y Tenencia Responsable de Animales continúa priorizando la esterilización de perros y gatos, sosteniendo 25 turnos semanales durante todo el año, con planificación periódica de jornadas en los Parajes, como se realiza cada año.

En articulación con SENASA y el área de Zooantroponosis, se mantiene el monitoreo pasivo de murciélagos sospechosos de rabia, siendo nuestro Municipio uno de los que más muestras remite a nivel nacional. A fines del año pasado se confirmó un resultado positivo en un murciélago, lo que permitió intervenir rápidamente y controlar la zona. Contamos durante todo el año con dosis gratuitas de vacuna antirrábica disponibles para la comunidad.

Para el ciclo lectivo 2026 proyectamos llevar a las escuelas la promoción de la tenencia responsable y la importancia de la vacunación, mediante actividades culturales, recreativas y educativas.

Asimismo, se profundizarán los controles de perros sueltos y se continuará trabajando de manera articulada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía y la Policía Comunitaria en la prevención del maltrato y el abandono animal.

El Área de Tránsito y Seguridad Vial continúa consolidando una política preventiva basada en controles estratégicos y trabajo conjunto con los organismos provinciales y fuerzas de seguridad.

Se sostiene una reducción significativa en las alcoholemias positivas detectadas dentro del ejido municipal, reflejo de controles permanentes y mayor concientización ciudadana.

En el marco de la Ordenanza Municipal N° 1.695/19 HCD Trevelin, se trabajó de manera articulada con la Dirección de Servicios Públicos en la limpieza de espacios públicos, reforzando el compromiso con el orden y la salubridad urbana.

Un esfuerzo significativo estuvo destinado a la limpieza de inmuebles privados que se encontraban en infracción a la mencionada ordenanza. Es importante destacar que esta no es una función propia del Estado, sino una responsabilidad de los particulares. No obstante, y con el objetivo prioritario de resguardar la salud pública, el Municipio afrontó estos trabajos con recursos propios, garantizando condiciones adecuadas de higiene y prevención.

La salud de nuestra población nos importa. Su cuidado es una política de estado para esta gestión.

Durante el período 2025, fue claro el impacto de políticas que provocaron una marcada falta de recursos económicos y desaparición de la mayoría de las fuentes de financiamiento con que se contaba a nivel provincial y Nacional para la cultura.

En tal contexto, las acciones desarrolladas desde nuestra Secretaría de Cultura se orientaron en algunos ejes específicos: Fomentar la Pluriculturalidad que caracteriza a nuestra comunidad; alentar la formación y el acceso a la producción y disfrute de los bienes y acciones culturales; y sumar a la articulación de un eje en común entre Cultura, Producción y Turismo, entendidos como aspectos identitarios de Trevelin y sus Parajes, que son generadores de valor agregado, recursos económicos genuinos y fuentes de empleo local.

En cuanto a la Pluriculturalidad, se trabajó con las principales colectividades locales, algunas presentes en el Valle desde los orígenes de la Colonia 16 de Octubre, como en el caso de las colectividades galesa y chilena, otras arribadas a partir de la construcción de la Presa Hidroeléctrica, y luego incrementadas con afluencias en las últimas 3 décadas, como el caso de la colectividad boliviana.

Residentes chilenos presentaron un proyecto que fue recibido e impulsado por la Secretaría de Cultura para la creación de una plazoleta nominada como “Carreros del Futaleufú”, cuyos antecedentes ponen en valor un período de nuestra historia donde la integración económica y cultural entre familias y vecinos de ambos países era un hecho cotidiano que fue consolidando el perfil cultural de nuestra comunidad hasta nuestros días.

Por su parte, la Colectividad Boliviana se ha integrado plenamente a través de sus propias expresiones culturales, habiendo celebrado, con el impulso y acompañamiento de la Secretaría de Cultura, una magnífica fiesta el Bicentenario de la Independencia de su país, y luego siendo partícipe de otras numerosas actividades locales.

Las Culturas Originarias fueron también protagonistas de eventos que destacan su presencia y valor cultural en nuestra comunidad.

A modo de ejemplo, la organización de la Semana de Pueblos Originarios en abril, y el Día de la Mujer Originaria en septiembre, estuvo a cargo de las mujeres que integran la Comisión Ancestral y la Casa de Artesanas, involucrando a diferentes sectores de la comunidad, enfatizando un lugar de respeto y veneración a la palabra y presencia de sus ancianas y ancianos.

Con el mismo objetivo se iniciaron gestiones para obtener materiales con los que terminar la ampliación de la Casa de Artesanas, con el propósito de establecer allí un taller para la capacitación de artesanas en procesamiento de arcillas locales y la producción de alfarería y cerámica, contándose para ello con un horno cerámico profesional y una procesadora de arcilla, para los cuales se llevó a cabo la instalación eléctrica requerida.

FORMACIÓN Y EL ACCESO A LA PRODUCCIÓN CULTURAL

Los Talleres Culturales Municipales continúan siendo un eje central en las acciones formativas y participativas de las diferentes disciplinas artísticas y culturales.

Espacios tradicionales, como el Centro Cultural Municipal, el Salón Central, APAD y el CEDEM, son sedes para las numerosas propuestas formativas que se implementan a través de nuestros talleres educativos (idiomas), artes plásticas y manualidades, Danzas, Música instrumental, además de los implementados mediante Convenio Instituto de Educación Superior Artística 818.

Entre las acciones para el acompañamiento del despertar vocacional para las infancias y jóvenes, la Secretaría tomó parte activa de los Juego Culturales Chubutenses, siendo ciudad Cabecera de la Zona 5.

A lo largo del año se realizaron en nuestra localidad las Instancias Formativa y Selectiva Zonal, de las que participaron adolescentes de Trevelin y sus parajes y de las localidades de Corcovado, Carrenleufú, Cerro Centinela y Esquel.

Como resultado, cinco jóvenes de Trevelin y sus parajes fueron seleccionados a la Instancia Final en Rawson, donde dos de ellos obtuvieron un Primer puesto Provincial, y una Mención Especial.

Desde el Salón Central y el Centro Cultural Municipal, se continuaron brindando espacios para la realización de actividades y eventos artísticos culturales.

También se llevó a cabo el 2° Encuentro Sudamericano de Danzas, con la participación de delegaciones de Paraguay, Colombia, México y Chile, entre otras y el Ciclo “Encuentro Sonoro”, en conjunto con Nexo Producciones, destinado a la promoción y capacitación de bandas de música locales, y el Festival Regional de Murgas.

Por otra parte, de desarrollaron acciones en conjunto con las entidades intermedias, charlas y congresos con fines educativos y formativos, como la 84° semana de la Geografía 34° Simposio de Enseñanza de la Geografía, junto a la Sociedad Argentina de Geografía, y también el Congreso de Medicinas Integrativas.

FIESTAS REGIONALES

Se cumplió con el Calendario de las fiestas regionales: Destacándose las de Aldea Escolar, Fiesta del Ternero Cordillerano, Fiesta de la Cultura, la Tradición y las Costumbres, en Sierra Colorada; Fiesta de Carnaval; Fiesta de la Comunidad Mapuche en Lago Rosario y aporte del Sillón Bárdico para el Eisteddfod Trevelin 2025, la Segunda Fiesta de la Torta Negra Galesa, organizada en forma conjunta con las secretarías de Producción y Turismo, y los elaboradores locales de ese tradicional producto gastronómico.

Además, se acompañó a la Comunidad de Sierra Colorada en la recuperación de la que fuera la tradicional Fiesta de la Tortilla al Rescoldo.

HISTORIA Y PATRIMONIO

Como parte de las acciones para el rescate de nuestra historia regional, desde la Secretaría de Cultura y Educación se pudo rescatar, después de siete años, el décimo tercer Congreso de Historia Política y Social de la Patagonia Argentino-Chilena, realizado en el mes de noviembre con la participación de ocho universidades de la región patagónica (tres de ellas desde Chile) y cinco institutos de investigación histórica de la región.

En esta ocasión, en que se conmemoraban los 30 años de la primera edición de este Congreso, la organización debió llevarse a cabo sin el apoyo de la Provincia de Chubut. Pocos días antes de su realización, y de manera abrupta, fueron cancelados los fondos comprometidos para el evento, y sólo el prestigio ganado en tres décadas y un modelo de gestión colaborativa con las instituciones participantes, evitaron una nueva frustración.

En materia de Patrimonio Cultural se avanzó en un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Educación para la puesta en valor de la Ruka Folïl, o “Casa de nuestras Raíces”, de Lago Rosario. Se ha destinado a dos agentes municipales con funciones de atención al público, y otra con formación técnica para el acompañamiento y asesoramiento en conservación y exhibición de dichas muestras.

Se promovió y gestionó ante la Dirección General de Patrimonio, las medidas de protección para el Sitio Arqueológico “INTA” Trevelin, con el propósito de preservar los hallazgos actuales y futuros que presentan un relevante interés científico de nivel internacional.

PUNTO DIGITAL

Asimismo, hemos puesto nuevamente en valor el Punto Digital Trevelin, actualizando computadoras y trasladándolo al CEDEM, con ingreso sobre calle Roggero, una ubicación más accesible y amigable para los usuarios de los barrios cercanos. En estos días se está terminando ese traslado, y se anunciarán en breve los cursos y el cronograma de actividades para ese punto.

Durante el año pasado se tramitaron dos terminales SUBE, ubicadas en el Centro Cultural de Trevelin y en el Punto Digital, donde los usuarios de esas tarjetas de transporte pueden ahora realizar consultas, validar cargas, adquirir nuevos plásticos y vincular beneficios de descuentos de jubilados, discapacitados y estudiantes, trámites que hasta ahora sólo podían realizarse en Esquel y que, por lo tanto, constituyen un servicio importante para los más de 900 usuarios de tarjetas SUBE de nuestro pueblo y sus parajes.

También se realizan en el Punto Digital las validaciones de identidad vinculadas a la aplicación Mi Argentina, un trámite imprescindible para acceder a las escasas becas que aún se ofrecen desde Nación a través de esta plataforma. A partir de este mes se irán incorporando nuevos servicios que facilitarán el acceso ciudadano a trámites y renovación de documentos varios.

MUSEO REGIONAL TREVELIN

Durante el 2025 el Museo Regional Trevelin consolidó una agenda muy activa con 25 muestras temporarias, exposiciones colectivas y eventos culturales que involucraron a la comunidad, artistas locales y proyectos de vinculación social.

Estas muestras, reflejaron la diversidad temática del museo abracando arte regional, identidad cultural, memoria histórica y tradición deportiva local.

Además de exhibiciones, el museo regional integró otras actividades como conciertos y presentaciones musicales; visitas educativas y recorridos guiados promovidos para las instituciones, no solo de Trevelin, sino también de otras localidades de Chubut, Buenos Aires y Córdoba, entre otras.

Un hito destacado de este 2025 es que el museo regional Trevelin forma parte del: RMA (Registro de Museos Argentinos), un reconocimiento que reafirma el compromiso de la gestión con la preservación, la investigación la difusión del patrimonio cultural.

En el marco del 54 aniversario del museo, se llevó a cabo el acto formal y la imposición del nombre al denominado salón blanco “Nora Mary Evans”.

El Museo Regional Trevelin fortalece el vínculo con artistas locales, talleres comunitarios y proyectos educativos; el exterior, lo que refleja su evolución hacia un espacio cultural dinámico e integrador, más allá de la función de preservación histórica.

COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO.

Lejos de ser una institución aislada, entendemos que el Municipio es además un articulador con el resto de la comunidad. En ese punto, un área que resulta importante es la Coordinación de Comunicación y Protocolo, durante el año 2025 llevó adelante un total de 44 eventos ya sea en rol de coordinación u organización, de los cuales 9 correspondieron a fechas patrias.

En estas conmemoraciones se trabajó en conjunto con instituciones educativas de todos los niveles —jardines, escuelas primarias, secundarias y tecnicaturas, ejército argentino, asociación galesa, y la asociación rifleros del chubut—, además de talleres recreativos de adultos mayores, secretarías y grupos locales de danzas, fortaleciendo así los lazos con la comunidad.

Los actos centrales de las principales fechas patrias se realizaron en el Polideportivo Municipal Evita, en el Gimnasio Eduardo Bjerring, generando además un espacio solidario para que las escuelas con cooperadoras activas pudieran recaudar fondos a través de la venta de productos en estos eventos, que convocaron a toda la comunidad con una gran recepción de parte de las instituciones y grupos de padres.

Los eventos impulsados por el área trascienden lo estrictamente protocolar o ceremonial, con un enfoque integrador e intercultural, promoviendo la transmisión de la identidad y las tradiciones locales hacia todos los vecinos y vecinas de Trevelin.

Entre las celebraciones más destacadas del año se encuentran las de los días 24 y 25 de noviembre, en las que se conmemoró el 140° aniversario de la llegada del Coronel Fontana y los Rifleros del Chubut al Valle 16 de Octubre.

El acto central contó con un desfile cívico-militar que reunió a más de 30 agrupaciones gauchas, junto con la participación de todas las instituciones locales y colectividades invitadas de Esquel, con quienes se mantienen vínculos permanentes de colaboración.

Desde el deporte , la actividad física y la recreación, Mantenemos firmemente la misión de promover y favorecer el desarrollo deportivo y la actividad física y recreativa en Trevelin fomentando la inclusión, la salud y el bienestar de la comunidad.

Por ese motivo es que La Secretaría de Deportes y recreación no solo acompaña y colabora con los clubes ya formados y con los deportistas individuales y equipos informales que participan en diferentes deportes y ligas locales o provinciales sino que, además presenta

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE DEPORTES Más de 40 ESCUELAS Y TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES distribuidos en todo el ejido

 Centro Deportivo Municipal, del Barrio Malvinas

 Natatorio y Gimnasio en el Polideportivo Evita,

 los Salones de Usos Múltiples de las escuelas 57 y 166,

 Aldea Escolar,

 Sierra Colorada,

 Lago Rosario,

 Los Cipreses,

 Villa Futalaufquen

Mas de 3.000 PARTICIPANTES de nuestra localidad son parte de las actividades propuestas en un rango de edades que va desde un año (con «Natación para bebés») hasta 99 (con el Taller de Recreación para adultos mayores «La Muchachada».) Pasando por, Escuelas deportivas de: ATLETISMO, JUDO, TAEKWONDO, HOCKEY, HANDBALL, VÓLEY, LUCHA, ESGRIMA Y NATACIÓN y Talleres Municipales de: NEWCOM, YOGA, SPINNING, JUMPING, RITMOS Y FITNESS, MOUNTAIN BIKE, ESCALADA, SKATE BOARDING, FUTSAL FEMENINO y PROGRAMAS DEPORTIVOS de: EDUCACIÓN FISICA INFANTIL, MULTIDEPORTES, INCICIACIÓN DEPORTIVA y NATACIÓN ADAPTADA

Alrededor de 700 deportistas compitieron, representando a las Escuelas Deportivas Municipales en Federaciones Provinciales y/o Confederaciones Nacionales y 52 de ellos han representado a Chubut en Selecciones Provinciales, En Torneos Nacionales, Argentinos, Juegos EVITA, EPADE y ARAUCANIA tanto en deportes de equipo como en disciplinas individuales.

Mas de 100 jóvenes de nuestros Parajes han participado de los JUEGOS COMUNALES de los cuales 25 de ellos han clasificado para su etapa provincial y 450 adolescente de nuestra localidad se inscribieron en los JUEGOS EVITA

Programas como EDUCACIÓN FISICA INFANTIL, INICIACIÓN DEPORTIVA (propios de la secretaria) Y PROYECTO ACUÁTICA (en conjunto con el ministerio de educación) llegan a un 75% de la matrícula escolar de nuestras escuelas. ESTOS NUMEROS NOS DAN UNA IDEA DE LA DIMENSIÓN DEL TRABAJO DE LA SECRETARIA

El FONDO DE DESARROLLO DEPORTIVO es la herramienta mediante la cual, la gestión asegura que los aportes, donaciones y recursos económicos generados se utilicen concretamente en el crecimiento del deporte local. Gracias a ello se ha podido acompañar a más de 60 deportistas y 15 equipos de deporte en equipo de la localidad en sus inscripciones, traslados, alojamientos y se ha realizado la compra de materiales específicos para todos los talleres y escuelas deportivas municipales.

Estos números dejan a las claras la importancia de las actividades propuestas desde la gestión y el alcance que ellas tienen en la población trabajando fuertemente con la visión de Convertir al deporte en un elemento para el desarrollo social, económico y cultural de la región posicionando a nuestra institución como un referente en la promoción del deporte como la mejor herramienta de prevención de la salud psico/física; en la inclusión social garantizando la igualdad de oportunidades; y en el estímulo a la superación a través de la competencia de alto rendimiento.En los últimos años, gracias a un efectivo, pero lamentable poder comunicacional, han hecho creer a un sector de la población que la cultura y el deporte representan para el Estado un gasto. No hay argumento que sostenga eso.

Un pibe que está ensayando o entrenando, no sólo que se aleja de espacios nocivos para sí mismo, sino que además se integra a la comunidad que le reconoce su talento y pasión por la disciplina que practica o desarrolla.

Un adulto encuentra en lo deportivo y lo cultural, no sólo herramientas para su salud física y mental, sino también espacios de pertenencia y contención.

Nosotros entendemos que apostar a la cultura y el deporte es una inversión.

Señora presidenta, concejales. Este año, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trevelin cumple 50 años. Quiero agradecerle señora presidenta que haya dispuesto para los bomberos aquí presentes un espacio en primera fila.

Desde la gestión municipal tenemos hacia esa institución solo palabras de gratitud.

También agradecer a integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios como a la Cooperadora del Hospital por la labor que realizan, y valorar a cada familia que pese a la absurda decisión del Gobierno Nacional de impedir que se pueda colaborar con nuestros bomberos, así como con el Hospital, a través de la factura de servicios de la Cooperativa 16 de Octubre, ha decidido seguir pagando el aporte que ayuda a sostener el sistema bomberil y la salud pública.

Gracias a ello, los bomberos pueden renovar sus equipos de trabajo. Gracias a ello nuestro hospital tiene un mamógrafo, fundamental para cuidar la salud de las mujeres de la comunidad.

Y a propósito de incendios. Ojalá el presidente de la Nación y su equipo de trabajo hayan aprendido que no se debe desfinanciar los programas de prevención y lucha contra los incendios forestales. El precio pagado es mucho más alto que lo ahorrado.

Permítanme destacar a cada persona que estuvo combatiendo los incendios forestales y de interface este año. Fueron cientos de bomberos, brigadistas, personal de instituciones como vialidad, defensa civil, guardaparques, policía, ejercito. También a los y las voluntarias que estuvieron trabajando en la logística, comunicaciones o la atención a los combatientes.

Con su permiso, Señora Presidenta, pido para cada una de esas personas un gran aplauso como muestra del agradecimiento de nuestra comunidad.

La reciente tragedia ambiental provocada por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces, y el consecuente deterioro de uno de los principales atractivos que cuenta la región, nos lleva a enfatizar las acciones conjuntas y articuladas con las áreas de Cultura, Turismo y Producción, como así también los referentes del sector privado, para establecer estrategias que amplíen el abanico de actividades y propuestas para el visitante, afianzando aspectos que ya forman parte de nuestra identidad: la historia de nuestras comunidades con sus diversas y ricas manifestaciones culturales y gastronómicas y su complementación con las diversas producciones que han demostrado un importante potencial para consolidar el agro-turismo.

La producción y el turismo como forma de desarrollo local, algo que ya muchas veces dijimos. La producción es algo identitario de Trevelin y sus parajes; desde los comienzos de la colonia y, luego, hace veinte años, cuando se realizó el Plan de Desarrollo Participativo, se reconfirmó aquello de ser un pueblo productivo y turístico.

Hoy la ruralidad en Trevelin sigue siendo lo cotidiano; es algo con lo que nos cruzamos todos los días en las calles del pueblo. Eso, junto con la pluriculturalidad y los hermosos paisajes en los que vivimos, es lo que nos hace únicos y lo que convierte a Trevelin en el pueblo más lindo del mundo.

Esa ruralidad, esa forma de desarrollo local que queremos, debemos cuidarla. Con el desarrollo y el crecimiento que venimos teniendo, cada vez es más común ver tierras productivas destinadas al desarrollo inmobiliario. No creo que el desarrollo inmobiliario sea un problema; lo que tenemos que lograr es que no sea a costa de esa ruralidad y de ese desarrollo productivo que tanto nos identifica.

En los últimos años nos fuimos posicionando como un pueblo agroturístico. Algo que reafirma esto es el quiebre que los tulipanes lograron: una actividad productiva posicionó octubre como temporada alta turística para Trevelin y toda la región. Esta conjunción de la producción y el turismo no solo nos identifica, sino que permite ampliar la base de sustentación económica de los establecimientos productivos.

La apertura al turismo de las chacras permite que el visitante viva experiencias y se conecte con aquello que las ciudades han perdido. También abre la posibilidad de generar ingresos para los productores, diversificando su matriz económica.

La vitivinicultura, asociada al enoturismo, es otro ejemplo de esa sinergia entre producción y turismo. Cada vez son más los viñedos en Trevelin; se trata de una producción nueva en la zona que genera empleo y valor agregado a la producción primaria.

Ese valor agregado a la producción primaria es importantísimo, tanto para la generación de riqueza como para la creación de empleo.

La normalización del Parque Industrial Municipal nos permitió acompañar emprendimientos que desarrollan la industria alimenticia, traccionando la economía e impulsando el desarrollo agrario.

Ahora bien, este desarrollo local, ligado íntimamente a la producción y al turismo, tiene que estar asociado con una sustentabilidad económica, social y ambiental.

El fortalecimiento de los equipos municipales y su trabajo con actores del sector privado será fundamental para afrontar el actual contexto.

Vamos a sostener el embellecimiento de nuestra localidad, la facilitación de la información al productor, los prestadores turísticos para que esa información llegue de mejor manera al visitante.

Sera fundamental para lo que viene, la implementación de modernas herramientas de marketing que nos permitan sostenernos como uno de los mejores destinos de Patagonia, de la mano de las líneas de trabajo que nos llevaron a ser reconocidos por la ONU como uno de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo. luego de un fuerte trabajo articulado por esta gestión municipal y el sector privado, designación de la que nos sentimos orgullosos.

Al iniciar la gestión en 2019, decidimos que las decisiones políticas y administrativas que se adoptaran, serían teniendo en cuenta al conjunto de nuestra comunidad. Y en ese conjunto claramente se incluyó a los parajes.

Desde el año 2024 dimos un paso más al implementar la figura del Coordinador de Parajes, el que permanentemente recorre las comunidades articulando con el resto de las áreas y con otros organismos, gestionando respuestas.

El listado de acciones es largo, pero va desde lo cultural, por ejemplo, avanzando en la instalación de los hornos para cerámica en Aldea Escolar y Lago Rosario, a lo productivo, trabajando en la recuperación del aserradero portátil de Lago Rosario, pasando por la gestión de perforaciones de agua para mejorar la calidad y cantidad de agua en Lago Rosario y Sierra Colorada, o avanzando con la limpieza del predio para un futuro loteo social de Los Cipreses.

Cuando impusimos Trevelin y Sus Parajes, no era solo exclamativo sino una definición política que sostenemos con hechos.

Concejalas y concejales de Trevelin.

Esta gestión está afrontando con trabajo, y creatividad un contexto mucho más difícil incluso que la pandemia de 2020. Por ello soy un agradecido de mi equipo de gobierno, de nuestro bloque de concejales y de la labor de cada empleado de este municipio.

Y fundamentalmente un agradecido del Pueblo de Trevelin y los parajes. Formamos entre todos una comunidad que, desde sus orígenes mismos, ha demostrado solidaridad y capacidad de sobreponerse a las etapas difíciles.

Sigamos trabajando juntos, dejando de lado mezquindades y apostando por un desarrollo en el que no dejemos a nadie atrás.

De esta manera, dejo inaugurado el período de sesiones ordinarias de este Honorable Concejo Deliberante. Muchas gracias