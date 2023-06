Ingram confirmó que las viviendas en Lago Rosario y Sierra Colorada avanzan a buen ritmo

El intendente de Trevelin, Héctor “Cano” Ingram recorrió este jueves las viviendas en construcción en Lago Rosario Y Sierra Colorada. «Hay un gran avance y según nos adelantan desde la empresa, las primeras de esas casas podrían ser entregadas en pocas semanas más», señaló, recordando que, «la característica principal de esa obra en particular es que las 20 casas no están todas juntas, sino que están en tierras que pertenecen a las familias. Por eso no es un avance de obra único, sino que por ejemplo hay algunas a punto de terminarse y otras que están todavía a mitad de hacerse».

La idea del mandatario, es que apenas estén en condiciones de ser entregadas, «cada familia pueda ir ocupando su nueva casa».

Más viviendas para Trevelin

Mientras tanto, está en la etapa de evaluación administrativa las ofertas presentadas en el marco de la licitación para la construcción de otras 20 viviendas en Los Cipreses, «que esperamos que se comiencen a construir en Julio, al menos iniciando los movimientos de suelo. Y además estamos esperando novedades en torno a las 20 viviendas para Aldea Escolar, gestión que está avanzada y ya tiene el visto bueno de parte del Gobierno Nacional», adelanto Ingram

El Intendente de Trevelin valoró que, hemos tenido un gobierno nacional que nos ha dado respuestas positivas en materia de obras, ya sea lo de las viviendas, haciendo que este sea el periodo de gestión en el que más viviendas se construirán tanto en Trevelin como en los parajes, cómo en obras de adoquinado; de mejora de espacios verdes o una obra que era muy necesaria en la zona sur, cómo es la que se está haciendo por Vialidad Nacional en la Ruta 259, y que va a mejorar el escurrimiento del agua cuando llueve, obra que es previa al reasfaltado dela Avenida San Martin que se iniciará en este segundo semestre» .

En esa línea, y tras el anuncio de la firma de un convenio con el Gobierno de la Provincia por un comodato destinado a instalar la sala de faena porcina, el Jefe Comunal confirmó que, «el convenio para construir esa sala está a la firma y el Gobierno Nacional nos adelantó que los fondos ya están disponibles para su financiamiento».

Finalmente, informó que, «esta semana recibimos firmado el convenio para la obra de ampliación del Jardín Maternal Municipal, una obra largamente esperada y que, junto al secretario de Desarrollo Social Livio Espinoza, veníamos gestionando ante el Gobierno Nacional».