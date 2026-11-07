Ingram destacó el esfuerzo de los primeros pobladores de Aldea Escolar

El intendente de Trevelin encabezó el acto oficial por el 83° aniversario de Aldea Escolar Los Rápidos, donde se reconoció a antiguos pobladores del paraje.

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram, junto al presidente de la Junta Vecinal, Julio Mellado, encabezó este sábado el acto oficial por el 83° aniversario de la creación del paraje Aldea Escolar Los Rápidos.

La ceremonia se realizó en el predio del Centro Comunitario y contó con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano; los concejales Facundo País y Marisol Salazar; el coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; integrantes del equipo de Gobierno municipal y representantes de instituciones y de la comunidad.

Durante su mensaje, Ingram dedicó unas palabras especiales a quienes fueron los primeros pobladores de Aldea Escolar, destacando las dificultades que debieron afrontar para establecerse y desarrollar sus vidas en el lugar.

“En estos momentos debe ser más fácil vivir en estos lugares. En aquel entonces era hacer patria vivir en lugares de muy poca llegada del Estado”, expresó el intendente, en referencia al esfuerzo de aquellas familias y a las condiciones en las que construyeron la comunidad.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Municipio de continuar acompañando a los vecinos del paraje. “Como siempre hemos dicho, estamos a disposición desde la Municipalidad para acompañar y poder ayudar en lo que sea. Hay un equipo en el Municipio que está siempre dispuesto a trabajar y colaborar con ustedes”, señaló.

Por su parte, Julio Mellado agradeció la presencia de las autoridades municipales y provinciales, de las escuelas locales y de los vecinos que se acercaron a compartir la celebración.

Reconocimientos a antiguos pobladores

Como parte del cierre de la ceremonia, y por iniciativa de la Junta Vecinal, se entregaron reconocimientos a antiguos pobladores de Aldea Escolar, algunos de ellos de manera póstuma, en homenaje a quienes dejaron su huella en la historia y el crecimiento del paraje.

Las personas reconocidas fueron: Laura Centeno, Héctor Aguerre, Berta Beroiza, Roberto Aguilera, Isidoro Rocha, Lusberta Muñoz, Blanca Rodríguez, Guillermo Vidal, Roberto Loyola, Eduardo Chávez y Luis Alberto Varela.