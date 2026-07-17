Ingram destacó la inauguración del Parque Solar Arroyo Seco y el trabajo de la Cooperativa 16 de Octubre

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, participó este viernes de la inauguración del Parque Solar Arroyo Seco, construido por la Cooperativa 16 de Octubre en el predio que posee sobre la Ruta Nacional 259, entre Esquel y Trevelin.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo de la región y la generación de energías renovables.

«Estas políticas que lleva adelante la Cooperativa son muy importantes para el desarrollo y para todo lo que tiene que ver con el ambiente, con la energía limpia», expresó.

En ese marco, Ingram adelantó que el Municipio mantiene conversaciones con el área técnica de la Cooperativa para evaluar la posibilidad de construir un parque fotovoltaico de características similares en Trevelin.

«Venimos hablando con el sector técnico de la Cooperativa para analizar la posibilidad de construir un parque fotovoltaico similar en nuestra localidad», señaló.

El intendente también puso en valor el trabajo realizado por la entidad cooperativa y remarcó que la obra representa un beneficio para todos sus asociados.

«Es un logro de todos los socios. Muchas veces caemos en la facilidad de quejarnos por el importe de una boleta de luz, pero cuando vemos estos logros que se van dando a lo largo del tiempo, entendemos lo importante que es el trabajo de la Cooperativa», manifestó.

Durante la ceremonia también felicitó al ingeniero Gabriel Saunder, cuyo nombre fue impuesto al flamante parque generador de energía, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo de la Cooperativa.

«Es realmente merecido. Desde el inicio de mi gestión te pusiste a disposición y colaboraste con nuestra comunidad», afirmó.

Ingram asistió acompañado por el coordinador de Gabinete Municipal, Livio Espinoza, y el director de Gobierno, Marcelo Sosa.