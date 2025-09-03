Israel Roumec representará a Trevelin en el “Súper Patagónico” de fisicoculturismo

El reconocido preparador físico y fisicoculturista Israel Roumec será uno de los representantes patagónicos en el certamen Nacional “Súper Patagónico”, que se llevará a cabo el próximo 24 y 25 de octubre en Puerto Madryn. Este evento reunirá a los mejores atletas del país en una competencia de alto nivel dentro del circuito de fisicoculturismo.

Con 48 años y más de 25 años de experiencia, Israel es una figura destacada del fitness regional. Comenzó a entrenar a los 19 años y desde entonces ha combinado su desarrollo personal como atleta con una carrera sólida como formador, instructor y coach físico.

Actualmente entrena y trabaja en GRYM Trevelin, donde acompaña a atletas, principiantes y avanzados en su transformación física. Su formación incluye certificaciones en:

🔹 FMA (Academia Argentina de Fitness y Musculación)

🔹 IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness)

🔹 APFI (Academia Pro Fitness Internacional)

Entre sus especialidades se destacan: Especialista en Hipertrofia muscular,

Técnicas de entrenamiento, Alto rendimiento y Preparación para competencia, Suplementación química y Entrenamiento funcional.

«Desde el sur también construimos alto rendimiento. Esta competencia es una oportunidad para visibilizar el trabajo, la constancia y la disciplina que hay detrás de este deporte”, expresó Israel.

La participación en el Súper Patagónico será la primera de tres competencias confirmadas para este año. Israel también dirá presente en la Comodoro muscleshow en noviembre y en la “Copa Santa Cruz” (Caleta Olivia) en diciembre, consolidando así una temporada de alto rendimiento.