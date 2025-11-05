Israel Roumec sigue cosechando títulos en el fisicoculturismo patagónico

El atleta Israel Roumec, representante de Trevelin y esponsoreado por el gimnasio Grym, continúa destacándose en el circuito competitivo del fisicoculturismo.

En la Copa Dos Ciudades, realizada recientemente en Viedma, compitió en tres categorías de Men’s Physique obteniendo excelentes resultados:

Campeón en categoría Máster +40

Subcampeón en categoría Sénior

Tercer puesto en categoría Novicios

Además, Roumec participó del Campeonato Nacional Súper Patagónico de Fisicoculturismo y Fitness, que se desarrolló el pasado sábado en el Gimnasio Municipal N°1 de Puerto Madryn.

El evento, avalado por la IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness), reunió a más de 70 atletas de distintas provincias como Tierra del Fuego, Jujuy, Chubut, Río Negro, Buenos Aires y Santa Cruz.

En esta importante cita nacional, Israel Roumec obtuvo el título de Campeón en la categoría Máster +40, Subcampeón en Sénior y Tercer puesto en Novicios, consolidándose entre los mejores fisicoculturistas de la región y del país.

Con una preparación constante, disciplina y compromiso, el atleta de Trevelin continúa sumando experiencia y logros.

Su próxima competencia será el 9 de noviembre en Comodoro Rivadavia, donde buscará seguir representando con orgullo a su localidad y al Gimnasio Grym.