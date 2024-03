Juan Garitano: Los brigadistas son fundamentales, es gravísimo lo que está pasando

Juan Garitano, ex vicepresidente de Parques Nacionales y ex intendente de Trevelin, se refirió a la no renovación de contratos de más de la mitad del personal del organismo nacional y lamentó que el gobierno lo considere innecesario.

«El programa gubernamental de Nación es ajustar, achicar y en gran medida eliminar gran parte de la Administración Pública Nacional, y dentro de eso entran estas áreas tan importantes para los chubutenses. Tener los parques nacionales funcionando y toda la organización de protección del ambiente es fundamental para estos tiempos, pero el pensamiento de quienes nos gobiernan hoy es todo lo contrario», opinó.

«Para ellos, el Estado no debe existir ni debe controlar absolutamente nada, sino que debe permitir, como ellos dicen, la libertad. Y en ese contexto, se ajusta a Parques Nacionales. La vicepresidente ya había dicho que tener áreas protegidas con gente cuidándolas era absolutamente ridículo y que no servía para nada ni era necesario», aseguró, en diálogo con El Diario Web.

En esa línea, lamentó profundamente aunque con resignación que se elimine «a todo el personal que consideran que sobra. Se las agarran con quienes hoy cumplen una tarea esencial y fundamental para la protección del ambiente. Los brigadistas están todo el año trabajando para que nuestra naturaleza no sea eliminada por el fuego. Es gravísimo que esto suceda, pero hay que aceptar que la ciudadanía eligió eso».