Karate: Thaiel Cayuleo representará a la Argentina en el mundial de Egipto

El joven karateca de la localidad de El Hoyo, Thaiel Agustín Cayuleo fue oficialmente convocado para integrar el Equipo Nacional que representará a la Argentina en el próximo Campeonato Mundial ITKF, que se disputará en El Cairo, Egipto, del 24 al 31 de octubre de 2026, en este marco disputó un torneo el pasado fin de semana en Buenos Aires.

Con miras al mundial, de Ejipto, el pasado fin de semana entrenaron los diez seleccionados para representar al país. En este contexto disputaron un torneo, donde el joven Thaiel Cayuleo, obtuvo el tercer puesto. Cabe señalar que, Cayileo forma parte del Dojo Jion de la localidad de El Hoyo a cargo del Sensei Irupe Nahuelmilla.

Rumbo al Mundial de Ejipto

La convocatoria fue emitida por la International Traditional Karate School (ITKS), que confirmó la incorporación del deportista como talento deportivo para formar parte de la delegación argentina que competirá en la máxima cita internacional de la disciplina.

Como parte de su preparación, Cayuleo deberá participar de distintas instancias de entrenamiento, evaluaciones técnicas y competencias previas organizadas por la entidad, incluyendo actividades en Buenos Aires, Tigre y torneos regionales y nacionales.

Desde la institución destacaron el esfuerzo y compromiso del joven deportista, señalando que esta experiencia representa una importante oportunidad de crecimiento personal y deportivo, además de constituir un motivo de orgullo para toda la comunidad de El Hoyo.