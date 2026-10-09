La casita de Lala invita a disfrutar de Sierra Colorada

La Casita de Lala, de Eva Aillapan, ubicada en la comunidad de Sierra Colorada, a unos 20 kilómetros de Trevelin por la Ruta Provincial 17, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una propuesta que combina naturaleza, gastronomía y tradiciones.

El lugar ofrece la posibilidad de compartir almuerzos con reserva previa, realizar caminatas y disfrutar de una merienda campestre, con mates y tortas fritas, en un entorno natural.

La propuesta permite disfrutar de los paisajes de la zona, compartir un momento de tranquilidad y acercarse a las costumbres rurales de la comunidad.

Desde La Casita de Lala invitan a quienes quieran vivir esta experiencia a consultar por las reservas para los almuerzos y acercarse a conocer Sierra Colorada.