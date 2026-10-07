La Comisión Especial finalizó el concurso para Juez de Faltas y se aprobó el proyecto en general por Ordenanza Municipal

La Comisión Especial del Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la designación del Juez de Faltas Titular, Primer Suplente y Segundo Suplente del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin culminó las distintas instancias de evaluación previstas en el procedimiento y emitió su dictamen correspondiente.

La Comisión estuvo integrada por los ediles Claudia Garitano y Facundo Pais, por el Bloque “Arriba Chubut”, y la edil Maite Jaeger Ingram, por el Bloque “Juntos por el Cambio”. Asimismo, durante el desarrollo del concurso se contó con la participación del jurista invitado, el Dr. Alejandro Fernández Vecino, en representación del Colegio Público de Abogados de Esquel, quien fue el responsable de llevar adelante el examen técnico.

El proceso se desarrolló de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ordenanza Municipal N° 2.437/24 y la Resolución N° 06/26, contemplando las distintas instancias de evaluación previstas para los postulantes.

En este marco, la Comisión realizó una valoración integral de las evaluaciones efectuadas, considerando particularmente el examen técnico y la entrevista personal. La evaluación tuvo como objetivo ponderar tanto los conocimientos de los postulantes respecto de las materias comprendidas en el temario como aspectos vinculados con el ejercicio de la función, incluyendo cuestiones profesionales, éticas y las responsabilidades propias del cargo.

Cabe destacar que el resultado del examen técnico fue el siguiente: el Dr. Leandro Hilarión Furque, obtuvo 9 (nueve) sobre diez puntos, el Dr. Alejandro Castillo, obtuvo 5 (cinco) sobre diez puntos y la Dra. Ana María Casal obtuvo 4 (cuatro) sobre diez puntos.

Luego de esta instancia se realizó la entrevista personal a cada uno de los postulantes por la totalidad del Cuerpo Legislativo, posteriormente la Comisión Especial puso a consideración una propuesta de orden de mérito, elaborada a partir de una valoración conjunta de ambas instancias evaluativas.

De esta manera, el orden de mérito propuesto por la mayoría quedó conformado de la siguiente manera: Juez de Faltas Titular: Dr. Leandro Hilarión Furque, Primer Suplente: Dr. Alejandro Castillo y Segundo Suplente: Dra. Ana María Casal, hubo otra propuesta presentada por la minoría con el siguiente orden de mérito: Juez de Faltas Titular: Dr. Alejandro Castillo, Primer Suplente: Dra. Ana María Casal y Segundo Suplente el Dr. Leandro Hilarión Furque.

Con las instancias que establece la normativa vigente se llevó a cabo el pasado martes el tratamiento del proyecto de ordenanza, en la I Sesión Especial del año, donde ambas propuestas fueron leídas y debatidas por el total del Cuerpo Legislativo, quedando aprobado el proyecto en general por unanimidad de los Concejales y en particular se trataron los Artículos 1° y 2° aprobado por mayoría.

Finalmente quedo como Juez de Faltas Titular el Dr. Leandro Hilarión Furque, Primer Suplente el Dr. Alejandro Castillo y Segundo Suplente la Dra. Ana María Casal quienes prestaran juramento en los próximos días.