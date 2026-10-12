La Consentida de Trevelin tuvo una destacada participación en Esquel

La Escuela de Equitación La Consentida, de Trevelin, participó el pasado fin de semana del encuentro ecuestre realizado en la ciudad de Esquel, con la presencia de distintas escuelas de equitación de la región.

El evento fue organizado por la Sociedad Rural de Esquel, en el marco de sus actividades ecuestres y de la exposición ganadera.

Entre los resultados obtenidos, Tiziano Cleri Garitano logró el primer puesto en 40 cm, categoría escuela menor, mientras que Aya Witt obtuvo el segundo puesto en la misma prueba.

Por su parte, Camila Rosales Williams consiguió el segundo puesto en 80 cm y el primer puesto en 90 cm, ambas en la categoría escuela menor.

Desde La Consentida también felicitaron a Sharon Jaramillo Velázquez por su participación en la prueba de 60 cm, y destacaron la labor de los profesores Leila Lamas y Francisco González.

La participación refleja el trabajo y el compromiso de alumnos y docentes en el desarrollo de la equitación en Trevelin.