El Hospital de Trevelin recibió una nueva ambulancia entregada por el Gobierno provincial. En el marco del acto, el intendente Héctor Ingram destacó la incorporación del vehículo y anunció que la Cooperadora del nosocomio ratificó su compromiso de continuar trabajando para adquirir una segunda unidad.

La entrega fue encabezada por el gobernador Ignacio Torres, quien destacó el trabajo de la asociación cooperadora y recordó el compromiso compartido para que el centro de salud local pudiera contar con dos ambulancias nuevas.

Por su parte, Ingram agradeció el aporte provincial y remarcó la necesidad que tenía el hospital de incorporar un nuevo vehículo. Recordó que la última ambulancia adquirida para el establecimiento había sido en 2016 y que, posteriormente, desde la Municipalidad se entregó una unidad Ford Transit destinada al área de Rehabilitación.

El objetivo es contar con dos ambulancias nuevas

El intendente también hizo referencia a la amplitud del ejido de Trevelin y a la cobertura sanitaria que brinda el hospital regional a los distintos sectores de la localidad y sus parajes.

En ese contexto, confirmó que las autoridades de la Cooperadora, presentes durante el acto de entrega, ratificaron que continuarán trabajando para alcanzar el objetivo de sumar otra ambulancia.

De esta manera, la incorporación de la unidad provincial representa un avance para el sistema de salud local, mientras que la Cooperadora mantiene el compromiso de gestionar los recursos necesarios para concretar la adquisición de un segundo vehículo.