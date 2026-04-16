La Cooperadora del Hospital de Trevelin avanza con un nuevo objetivo: adquirir una ambulancia

Tras concretar la compra de un mamógrafo, la Cooperadora del Hospital de Trevelin puso en marcha una nueva meta: la adquisición de una ambulancia equipada. Como primer paso, el pasado fin de semana se realizó un bingo familiar que permitió recaudar 6.600.000 pesos.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la comunidad. “Sabemos que son tiempos difíciles para todas las familias y, sin embargo, respondieron de gran manera, entendiendo que el objetivo es en beneficio de todos”, señalaron, al tiempo que agradecieron el aporte de vecinos y vecinas.

También hubo un reconocimiento especial para quienes colaboraron con el evento, entre ellos David Murillo, Leandro Segundo, Oscar Segundo, Pablo Morales, Dalcio Paterlini, Jumpmach y la academia de danzas IDKA, que aportaron sus presentaciones artísticas. Asimismo, se valoró el trabajo de Ariel Opazo en la locución y de Native Digital en el sonido.

Por otra parte, se destacó el acompañamiento de más de 40 comercios locales, cuyo aporte fue clave para la realización del bingo.

Finalmente, desde la Cooperadora adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán nuevas acciones solidarias, con el objetivo de avanzar en la compra de la ambulancia, sin dejar de atender otras necesidades del hospital y acompañar el trabajo del personal de salud.