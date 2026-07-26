La Cooperadora del Hospital de Trevelin continúa mejorando el Puesto Sanitario de Aldea Escolar

La Asociación Cooperadora del Hospital Rural de Trevelin llevó adelante este sábado una nueva jornada de trabajo solidario, voluntario y comunitario en el Puesto Sanitario de Aldea Escolar, dando continuidad a las acciones destinadas a mejorar los espacios de atención de la salud.

En esta segunda jornada, y tras la adquisición de los materiales necesarios —entre ellos alambrado tejido octogonal, postes y otros insumos—, los voluntarios realizaron tareas de desmalezamiento, acondicionamiento del predio y colocación de postes para avanzar con el cerramiento perimetral del centro de salud.

Las obras responden a uno de los requerimientos planteados por el personal sanitario durante el relevamiento que la Cooperadora realizó en los distintos centros de salud dependientes del Hospital Rural de Trevelin.

Desde la Asociación Cooperadora agradecieron el acompañamiento de los vecinos que, con su aporte mensual, hacen posible concretar este tipo de mejoras en beneficio de toda la comunidad. También expresaron su reconocimiento a la Junta Vecinal de Aldea Escolar por su permanente colaboración y compromiso en cada una de las actividades desarrolladas.