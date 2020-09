La Cooperativa 16 anunció fallo favorable de juicio laboral

Mediante un comunicado la Cooperativa 16 de Octubre informó a usuarios y asociados que la Justicia ratificó, mediante un dictado de sentencia favorable, un juicio laboral por el despido con justa causa efectivizado a un empleado por haber incurrido en gravísimos incumplimientos laborales en el mes de Diciembre de 2017.

En el marco del sumario interno se determinó un actuar deshonesto por parte del empleado, falta que fue calificada como muy grave por parte de la institución, lo que motivó finalmente a la decisión de prescindir de sus servicios por justa causa.

En los autos caratulados:” F., L. c/ COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO 16 DE OCTUBRE LIMITADA s/ Cobro de Pesos e Indemnización de Ley”, el Tribunal de Primera instancia dejó expresado que “Todo lo dicho me lleva a concluir que el despido ha sido válido y con justa causa por lo que la demanda, en cuanto requiere el pago de las indemnizaciones derivadas del despido incausado (arts. 232, 233, 245 y ccdtes. de la LCT) deben ser rechazado. El despido por las razones señaladas tuvo, repito, plena justificación (art. 242 de la LCT) pues no se trató de incumplimientos menores sino que fueron de gravedad e importancia suficiente como para justificar la ruptura del vínculo (conf. arts. 242 y 243 de la LCT)”.

El tribunal, en consecuencia, resolvió en su fallo RECHAZAR la demanda laboral entablada por el ex empleado con el patrocinio letrado del abogado del Sindicato de Luz y Fuerza. El Consejo de Administración continúa reafirmando su compromiso en pos de velar por los intereses de los asociados y usuarios de Trevelin, Esquel y zonas rurales