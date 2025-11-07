La embajadora de la Fiesta Nacional de la Flor visitó Trevelin

En la mañana de hoy, el intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, acompañado por el concejal David Arakawa, recibió en su despacho a Candela Díaz López, quien recientemente fue elegida como 2ª Embajadora de la Fiesta Nacional de la Flor, en la 62° edición de la tradicional celebración que se realiza en Escobar, provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, Candela compartió con el Jefe Comunal detalles sobre sus responsabilidades como Embajadora, función que implica promocionar la Fiesta Nacional de la Flor a lo largo y ancho del país, participar de eventos locales y provinciales, y acompañar proyectos que impulsen su crecimiento y visibilidad.

La joven pilarense, de 18 años, combina actualmente su labor como profesora de italiano en el Colegio Gabrielle D’Annunzio con sus estudios de Comercialización en la Universidad Austral.

En su visita al “Pueblo del Molino”, recorrió distintos atractivos turísticos de Trevelin, destacando la belleza natural, la calidez de la comunidad, la hospitalidad de los trevelinenses y el potencial turístico que posee la región.

En tanto, brindó detalles acerca de las actividades centrales de la Fiesta Nacional de la Flor, como el armado de las carrozas florales y el tradicional desfile. En ese marco, Candela extendió la invitación a Trevelin para participar de la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Flor, de la cual la localidad ya formó parte en dos ocasiones anteriores.

Arakawa destacó que Candela quedó gratamente sorprendida por la amplitud y diversidad del calendario floral de Trevelin —que incluye peonías, azafrán, narcisos y tulipanes— así como por la variedad de experiencias, atractivos y propuestas para disfrutar que ofrece el destino a lo largo del año. También subrayó que, a partir de esta visita, Candela será “una embajadora para nosotros también”, ya que podrá transmitir y compartir su experiencia en Trevelin en distintos espacios del país.

En la reunión, tanto el Intendente como la Embajadora coincidieron en la importancia de promover el turismo y trabajar de manera articulada entre destinos. En ese marco, dialogaron sobre posibles acciones futuras con ese propósito.

Finalmente, el concejal entregó a Candela un presente del Cultivo de Azafrán Ruta 17; mientras que la Embajadora ofreció obsequios institucionales al Intendente del “Pueblo del Molino”.