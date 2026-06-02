La Escuela N° 25 celebró los 20 años del vivero Niños del lago en el parque Nacional Los Alerces

La comunidad educativa de la Escuela N.º 25 de Lago Futalaufquen celebró este lunes el 20° aniversario del vivero escolar «Niños del Lago», un proyecto ambiental que nació en 2006 como respuesta a los incendios forestales que habían afectado sectores del Parque Nacional Los Alerces un año antes.

De las actividades participó el intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram, acompañado por el coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, y el director de Gobierno, Marcelo Sosa. La jornada incluyó presentaciones culturales, el descubrimiento de un mural y una placa conmemorativa, además de la plantación de árboles.

Durante el acto, una de las frases que más se repitió fue: «Nos duele que nuestros bosques se quemen», reflejando el espíritu que dio origen al vivero hace dos décadas.

Desde su creación, el proyecto permitió la producción y plantación de más de 32 mil árboles a partir de semillas recolectadas y germinadas por los propios estudiantes, con el acompañamiento de docentes y personal auxiliar.

El docente Luis Almendra, actualmente a cargo del vivero, destacó el trabajo realizado por quienes impulsaron la iniciativa desde sus comienzos, especialmente Boris Saenz y Nina Baeza, y valoró el compromiso sostenido de toda la comunidad educativa.

Por su parte, Saenz, recientemente jubilado, recordó los reconocimientos obtenidos por el proyecto en los años 2007, 2009 y 2019, al tiempo que señaló las dificultades atravesadas para sostener la propuesta. También agradeció el acompañamiento brindado por el Municipio de Trevelin durante distintos momentos del desarrollo del vivero.

La celebración puso en valor una experiencia educativa y ambiental que, a lo largo de veinte años, contribuyó a la restauración de áreas afectadas por incendios y fortaleció la conciencia ambiental de generaciones de estudiantes.