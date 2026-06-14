La municipalidad de Trevelin brindó detalles sobre la situación del gas en La Loma

La secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, Elizabeth Sánchez, se refirió a la situación de 14 familias del sector conocido como La Loma que buscan acceder a la red de gas natural.

La funcionaria aseguró que desde el municipio se continúa trabajando sobre el tema y desmintió versiones que indican lo contrario.

«Es falso que desde la gestión no sigamos el tema. De hecho, el intendente Héctor Ingram recibió a algunos de los vecinos de ese sector para analizar esta situación», señaló Sánchez.

Además, recordó que los vecinos también presentaron una nota ante el Honorable Concejo Deliberante solicitando la factibilidad para la extensión del servicio, aunque aclaró que esa autorización depende exclusivamente de la empresa prestadora.

«Los únicos que pueden dar factibilidad es la empresa prestadora del servicio», indicó.

En ese sentido, adelantó que este martes mantendrá una reunión con representantes de Camuzzi para intentar encontrar una solución al problema.

Sánchez explicó que la principal dificultad está relacionada con la situación dominial de los inmuebles. Según detalló, la empresa exige documentación que acredite la propiedad de cada lote para poder avanzar con el proyecto de redes.

«Cada familia debe contar con el título de propiedad o un boleto de compraventa legalizado y eso es lo que los vecinos no tienen», sostuvo.

Asimismo, remarcó que aun cuando la red de gas pasara frente a una vivienda, el ocupante no podría conectarse si no acredita ser propietario del inmueble.

La funcionaria insistió en que se trata de una situación compleja que excede la gestión municipal y que está vinculada a los requisitos exigidos para la prestación del servicio.