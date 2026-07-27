28 julio, 2026
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La Municipalidad de Trevelin desplegó un operativo de despeje tras la nevada

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes desplegó un operativo de despeje de calles y mantenimiento de la circulación luego de la nevada registrada durante las últimas horas.

Los trabajos comenzaron durante la tarde del domingo en los sectores altos de la localidad, considerados prioritarios por las condiciones del terreno, y continuaron durante la madrugada de este lunes con el objetivo de garantizar la transitabilidad. Las tareas avanzan de manera progresiva hacia el resto de las calles, de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas.

Además del despeje con maquinaria, en sectores específicos se realiza el esparcimiento de sal para reducir la formación de hielo y mejorar la seguridad vial.

En Aldea Escolar, la retroexcavadora continúa afectada a las tareas de despeje, donde la acumulación de nieve superó los 10 centímetros.

Desde el Municipio solicitaron a vecinos y vecinas circular con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan los trabajos.

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