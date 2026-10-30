La Oficina Anticorrupción capacitó a representantes de municipios y comunas de la cordillera

Más de 30 representantes de gobiernos locales participaron de una jornada de formación sobre transparencia, prevención de la corrupción y administración responsable de los recursos públicos. La actividad se desarrolló en Esquel.

La Oficina Anticorrupción del Chubut, junto con organismos provinciales y la Municipalidad de Esquel, realizó este jueves 29 de octubre una jornada de capacitación destinada a representantes de municipios y comunas rurales de la provincia.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la Universidad del Chubut, en Esquel, en el marco del Programa de Transparencia y Gestión Pública Territorial, una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de prevención de irregularidades y promover una administración responsable de los recursos públicos.

La actividad contó con la participación de la titular de la Oficina Anticorrupción de la Nación, Gabriela Zangaro; el secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima de CABA, Néstor Maragliano; el fiscal Anticorrupción del Chubut, Diego Carmona; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; el intendente de Esquel, Matías Taccetta, y el presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez.

Herramientas para fortalecer la gestión pública

Durante la capacitación, el fiscal Diego Carmona abordó situaciones habituales de la administración municipal y comunal, haciendo hincapié en la prevención de hechos de corrupción, el manejo de bienes y fondos públicos, las incompatibilidades, los conflictos de intereses y las responsabilidades administrativas.

También se brindaron herramientas para identificar posibles riesgos, documentar decisiones administrativas, realizar consultas ante situaciones de duda y fortalecer los mecanismos de control y transparencia.

Participación de comunas rurales

La jornada reunió a más de 30 representantes, entre jefes comunales, responsables administrativos y agentes públicos de Aldea Epulef, Atilio Viglione, Cerro Centinela, Colan Conhue, Cushamen y Paso del Sapo. También participaron funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de Esquel.

El encuentro permitió intercambiar experiencias y analizar situaciones concretas de la gestión pública local, promoviendo una mayor articulación entre los gobiernos municipales, las comunas rurales y los organismos provinciales.

Desde la Oficina Anticorrupción destacaron la importancia de acercar herramientas preventivas a los distintos territorios de Chubut, mediante procedimientos adecuados, reglas claras y decisiones debidamente documentadas.

El Programa de Transparencia y Gestión Pública Territorial apunta a fortalecer institucionalmente a los municipios y comunas rurales, promoviendo una gestión pública transparente, responsable y sujeta a la rendición de cuentas.