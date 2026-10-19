La producción de frutillas en Trevelin crece de 8 a 15 hectáreas y genera más empleo

El emprendimiento AnSur (Ángeles del Sur S.A.), dedicado a la producción de frutillas en Trevelin, amplía su superficie de cultivo y proyecta un incremento en la demanda de mano de obra local. El establecimiento, que el año pasado exportó parte de su producción a Brasil, avanza con una expansión que llevará su área productiva de 8 a 15 hectáreas.

El crecimiento del emprendimiento fue uno de los temas abordados durante una recorrida por el predio, encabezada por el intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, quien fue recibido por Juan Berra y Alejandro Monzón.

También participaron el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano; los concejales David Arakawa y Marisol Salazar, y el director de Gobierno, Marcelo Sosa.

Una producción que amplía su superficie

Según explicó Ewdokimoff, el grupo trabaja en la zona desde hace cuatro años y desarrolla distintas variedades de frutillas, incluidas algunas provenientes de España.

Actualmente, la empresa se encuentra trasladando su área de cultivo y ampliando la superficie destinada a la producción. La expansión implica pasar de 8 a 15 hectáreas, con mayores necesidades de personal para las tareas de plantación, mantenimiento y cosecha.

El funcionario destacó que este proceso representa nuevas oportunidades laborales para los trabajadores de la zona, vinculadas a las distintas etapas del ciclo productivo.

Crecimiento y empleo local

Durante la recorrida, Ewdokimoff manifestó su satisfacción por el desarrollo del emprendimiento y las perspectivas de crecimiento de la actividad frutillera en Trevelin.

El avance de AnSur pone en relieve el desarrollo de la producción local y la posibilidad de ampliar la actividad agropecuaria, generar empleo y fortalecer la presencia de productos regionales en otros mercados.

La exportación de parte de la producción a Brasil durante el año pasado constituye un antecedente de la proyección comercial alcanzada por el emprendimiento, que ahora avanza con una ampliación de su capacidad productiva.