La Rojinegra será sede de un torneo de futsal en las categorías 2010, 2011 y 2012

Este domingo 8 y lunes 9 de noviembre, el Club Coronel Fontana de Trevelin será escenario de un torneo de futsal destinado a las categorías 2010, 2011 y 2012, organizado por la Asociación Rojinegra.

La propuesta busca brindarles a los chicos la posibilidad de vivir una experiencia deportiva, compartir con otros clubes y comenzar a transitar una etapa de preparación antes de dar el paso a la categoría mayor.

Desde la organización señalaron que las invitaciones a los clubes ya fueron realizadas, aunque dejaron abierta la convocatoria para aquellos equipos que tengan interés en participar y con los que todavía no se hayan comunicado.

Los clubes interesados en sumarse pueden comunicarse al 2945 592091.

La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro, competencia y aprendizaje para los jóvenes futbolistas de la región.