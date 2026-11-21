El evento se realizó en la plaza central de Lago Puelo, donde se elaboraron más de 200 porciones de risotto de cordero patagónico y hongos. La iniciativa reunió a las cuatro filiales de FEHGRA en Chubut y formó parte de CocinARTE 2026 – Comarca Andina.

Con una importante participación de vecinos y turistas, este jueves 19 de noviembre se desarrolló el Risotto Solidario en Lago Puelo, una propuesta gastronómica que combinó la identidad culinaria patagónica con un objetivo solidario: recaudar fondos para la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Epuyén (APAD).

La actividad tuvo lugar en la plaza central de la localidad, donde chefs de distintos puntos del país, junto a estudiantes de gastronomía, prepararon más de 200 porciones de risotto de cordero patagónico y hongos en una paellera gigante.

La iniciativa fue organizada por las cuatro filiales de FEHGRA en Chubut: la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Comarca Los Alerces, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Trelew y Valle del Chubut, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Patagonia Central y AHRCoBa, de Puerto Madryn.

El encuentro se desarrolló en el marco de CocinARTE 2026 – Comarca Andina, congreso nacional de la Asociación Gastronómica Argentina (AGAR), que reunió en Lago Puelo a cocineros, productores y estudiantes de diferentes provincias.

La jornada contó también con la participación de la escuela Cuisine y el acompañamiento de la Municipalidad de Lago Puelo, a través de sus áreas de Turismo y Cultura.

Desde la organización destacaron el trabajo conjunto de las instituciones, los profesionales gastronómicos y los estudiantes, además de la respuesta de la comunidad, que se acercó para disfrutar de la propuesta y colaborar con APAD Epuyén.

De esta manera, el Risotto Solidario puso el broche de oro a la semana gastronómica, con una iniciativa que unió gastronomía, identidad regional y compromiso comunitario.