La actividad será el jueves 19 de noviembre, desde las 11 horas, en la plaza central. Cocineros de distintos puntos del país prepararán un risotto de cordero patagónico y hongos. Lo recaudado será destinado a la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Epuyén.

En el marco de CocinARTE 2026 – Comarca Andina, Lago Puelo será escenario de una propuesta gastronómica y solidaria que reunirá a chefs internacionales, nacionales, provinciales y locales.

La actividad se desarrollará el jueves 19 de noviembre, a partir de las 11 horas, en la plaza central de Lago Puelo, donde se elaborará un gran risotto de cordero patagónico y hongos en dos paelleras gigantes de 1,20 metros de diámetro.

El público podrá adquirir porciones de degustación y la totalidad de lo recaudado será destinada a APAD Epuyén, institución que trabaja junto a personas con discapacidad y sus familias.

La iniciativa es organizada por las cuatro filiales de FEHGRA en Chubut: la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Comarca Los Alerces, de Esquel; la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Trelew y Valle del Chubut; la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central, de Comodoro Rivadavia; y AHRCoBa, de Puerto Madryn.

También participarán estudiantes de gastronomía de distintos puntos del país que forman parte del congreso, en una jornada que buscará poner en valor los productos y la identidad culinaria de la Patagonia.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Turismo del Chubut, Chubut Patagonia, la Municipalidad de Lago Puelo y los Bomberos Voluntarios de esa localidad.

Desde la organización destacaron el objetivo de reunir a la gastronomía provincial en una propuesta federal y solidaria, e invitaron a la comunidad y a los visitantes a participar y colaborar con APAD Epuyén.