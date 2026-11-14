Lago Puelo realizará un risotto solidario a beneficio de APAD Epuyén
La actividad será el jueves 19 de noviembre, desde las 11 horas, en la plaza central. Cocineros de distintos puntos del país prepararán un risotto de cordero patagónico y hongos. Lo recaudado será destinado a la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Epuyén.
En el marco de CocinARTE 2026 – Comarca Andina, Lago Puelo será escenario de una propuesta gastronómica y solidaria que reunirá a chefs internacionales, nacionales, provinciales y locales.
La actividad se desarrollará el jueves 19 de noviembre, a partir de las 11 horas, en la plaza central de Lago Puelo, donde se elaborará un gran risotto de cordero patagónico y hongos en dos paelleras gigantes de 1,20 metros de diámetro.
El público podrá adquirir porciones de degustación y la totalidad de lo recaudado será destinada a APAD Epuyén, institución que trabaja junto a personas con discapacidad y sus familias.
La iniciativa es organizada por las cuatro filiales de FEHGRA en Chubut: la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Comarca Los Alerces, de Esquel; la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Trelew y Valle del Chubut; la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central, de Comodoro Rivadavia; y AHRCoBa, de Puerto Madryn.
También participarán estudiantes de gastronomía de distintos puntos del país que forman parte del congreso, en una jornada que buscará poner en valor los productos y la identidad culinaria de la Patagonia.
El evento cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Turismo del Chubut, Chubut Patagonia, la Municipalidad de Lago Puelo y los Bomberos Voluntarios de esa localidad.
Desde la organización destacaron el objetivo de reunir a la gastronomía provincial en una propuesta federal y solidaria, e invitaron a la comunidad y a los visitantes a participar y colaborar con APAD Epuyén.