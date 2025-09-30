Lago Puelo será escenario del tercer encuentro Peronista de la cordillera

Cumplido el proceso electoral interno y con vistas a las elecciones legislativas, este próximo 4 de Octubre se realizará el III Encuentro de la Militancia Peronista de la Cordillera, que tendrá por escenario la localidad de Lago Puelo.

“Lo dijimos en el encuentro de José de San Martín. Una vez pasada la interna para elegir a nuestros candidatos, nos íbamos a volver a reunir para llegar más fortalecidos a las legislativas de Octubre”, señaló la presidenta del Partido Justicialista de Trevelin, Araceli Painenao.

“Desde hace unas semanas los compañeros y compañeras nos venían pidiendo que definiéramos la fecha. Esto refleja que hay compromiso y ganas de militar la propuesta del peronismo para ponerle un freno a las políticas de ajuste y entrega del país que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y que tiene como socios a legisladores de partidos provinciales como es el caso de Ana Clara Romero en Chubut”, indicó Painenao.

Painenao adelantó que, “es probable que estén en el encuentro Juan Pablo Luque, candidato a Diputado Nacional, Juan Manuel Peralta, candidato suplente a Diputado Nacional, Ezio Tracanna, candidato a representante popular en el Consejo de la Magistratura También está comprometida la presencia del intendente de Trevelin Héctor Ingram y del intendente de Dolavon, Dante Bowen, entre otros”.

Vale recordar que los Encuentros de la Militancia Cordillerana surgieron por impulso del Partido Justicialista de Trevelin y de dirigentes partidarios del Valle del Génoa. La organización, que en este caso se realiza de manera conjunta con referentes de la localidad de Lago Puelo, prevé la realización de mesas de debates sobre los ejes: legislación local y regional; género; chicos/as hablamos de política; comunicación; cómo influyen las políticas nacionales y provinciales en la educación; pueblos originarios y cultura general; salud y seguridad social.