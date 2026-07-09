Lago Rosario invita a una caminata con descuento hacia Piedra del Ñanco y Vista al Paraíso.

Este domingo 12 se realizará una nueva caminata guiada desde la Casa de las Artesanas de Lago Rosario, con destino a Piedra del Ñanco y Vista al Paraíso. La propuesta contará con un 20 % de descuento para quienes se inscriban previamente.

Desde la organización informaron que es fundamental realizar la reserva con anticipación para garantizar una adecuada organización de la actividad. Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al 2945 33-0159, donde también se brindarán detalles sobre la modalidad de pago.

Al finalizar el recorrido, los participantes tendrán la posibilidad de disfrutar de una bebida caliente y degustar productos elaborados por integrantes de la comunidad de Lago Rosario.

La actividad busca promover el turismo de naturaleza y poner en valor los atractivos paisajísticos y la producción local de la comunidad.