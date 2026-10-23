24 octubre, 2026
Lo último:

NOTICIAS TREVELIN

Brindando información de Trevelin para toda la Patagonia

LOCALES

Lago Rosario invita al 3º Encuentro Gastronómico Ancestral

Noticias Trevelin

La cocina tradicional, los saberes de las comunidades mapuches y la producción local serán protagonistas de una nueva edición del Encuentro Gastronómico Ancestral en Lago Rosario.

La propuesta se realizará el sábado 31 de octubre, desde las 13 horas, en el Camping La Victoria, con actividades para disfrutar y conocer las tradiciones culturales y gastronómicas de la comunidad.

La jornada incluirá la preparación y degustación de platos tradicionales, una feria de productores locales Tukum Tain, visitas a la Casa de Artesanas y al Museo Ruka Folil.

Además, habrá caminatas guiadas desde las 9:30 horas, con reserva previa.

Consultas y reservas:

  • Gastronomía: 2945-681709 / 2945-530270.
  • Caminatas guiadas: 2945-330159 / 2945-694476.

Una invitación a descubrir los sabores ancestrales, compartir experiencias y mantener vivas las tradiciones de Lago Rosario.

También te puede gustar

Comarca Andina: anunciaron que en los próximos días finalizarán las reparaciones de las líneas eléctricas

Noticias Trevelin

Ingram solicitó más cámaras de seguridad para Trevelin

Noticias Trevelin

Yauhar recorrió la Cordillera y entregó maquinaria para productores

Noticias Trevelin
1