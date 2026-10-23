Lago Rosario invita al 3º Encuentro Gastronómico Ancestral

La cocina tradicional, los saberes de las comunidades mapuches y la producción local serán protagonistas de una nueva edición del Encuentro Gastronómico Ancestral en Lago Rosario.

La propuesta se realizará el sábado 31 de octubre, desde las 13 horas, en el Camping La Victoria, con actividades para disfrutar y conocer las tradiciones culturales y gastronómicas de la comunidad.

La jornada incluirá la preparación y degustación de platos tradicionales, una feria de productores locales Tukum Tain, visitas a la Casa de Artesanas y al Museo Ruka Folil.

Además, habrá caminatas guiadas desde las 9:30 horas, con reserva previa.

Consultas y reservas:

Gastronomía: 2945-681709 / 2945-530270.

Caminatas guiadas: 2945-330159 / 2945-694476.

Una invitación a descubrir los sabores ancestrales, compartir experiencias y mantener vivas las tradiciones de Lago Rosario.