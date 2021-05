Lago Rosario se consolida en turismo comunitario

Olga Cheuquehuala, Guia de Sitio del Paraje del Lago Rosario se refirió al trabajo que están llevando a delante para el recibimiento de visitantes que buscan realizar caminatas, conjuntamente con los integrantes del proyecto Belen Huanquinahuel, Daniela Almendra, Ivana Melinao, Yamila Carimán, Pablo Gajardo y Marcelo Millaguala.



En diálogo con AzM Radio Trevelin, explicó que un guía de sitio “es un conocedor de su comunidad y lugar, generalmente somos los que nacimos y nos criamos en una comunidad como Lago Rosario y quienes hoy podemos guiar esos senderos, sin alterar la vida de los animales o demás vecinos que habitan el lugar”.

Asimismo, Cheuquehuala comentó que «desde 2016 venimos trabajando en el turismo rural comunitario, definición que apunta a ampliar la labor cotidiana de la gente, ya sean las artesanías, los instrumentos, las hierbas medicinales, la huerta, los animales, ovejas y gallinas, y que el turista, además de conocer la historia de Lago Rosario, pueda compartir momentos con algunos vecinos».

En el mismo sentido, la guía de sitio reconoció que «este es el año que mejor nos ha ido, somos un grupo de siete, todos con la habilitación correspondiente a través de la Secretaría de Turismo, y desde entonces empezó un trabajo fuerte de difusión en las redes sociales, lo cual ha movilizado bastante a la gente de la zona» y resaltó que «cada vez llega más gente a caminar y cada vez exigen los circuitos más largos, que son los más difíciles».

Por otro lado, Cheuquehuala explicó que la difusión se realiza fuertemente a través de redes sociales «ya que, como sabemos, Lago Rosario no cuenta con señal de Movistar y, si la tiene, es muy débil» y precisó que los interesados podrán buscar «Caminata Guiada Lago Rosario» en las redes para conocer más al respecto.

La reserva «siempre se hace con anticipación previa: el turista no puede llegar a Lago Rosario y mandarse a caminar solo, tiene que ir acompañado y esto es muy importante recalcarlo, ya que nosotros tenemos acuerdos con los vecinos porque pasamos muy cerca de los campos privados y necesitan que vaya alguien guiando, por una cuestión de cuidados y de que no se metan a un lugar donde no corresponde”.