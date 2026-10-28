Lago Rosario será sede del 3º Encuentro Gastronómico Ancestral

El evento se realizará el sábado 31 de octubre en el camping La Victoria. Habrá gastronomía tradicional mapuche, feria de productores locales, caminatas guiadas y visitas a espacios culturales de la comunidad.

Lago Rosario se prepara para recibir el 3.º Encuentro Gastronómico Ancestral, una propuesta que busca poner en valor la cocina tradicional de las comunidades mapuches y promover el intercambio de saberes, costumbres y experiencias vinculadas con la identidad cultural del lugar.

La actividad tendrá lugar el sábado 31 de octubre, desde las 13, en el camping La Victoria. Durante la jornada, los visitantes podrán conocer y degustar platos tradicionales, además de recorrer distintos espacios vinculados con la cultura y la producción local.

Gastronomía, feria y cultura comunitaria

Entre las propuestas previstas se encuentra la feria de productores locales Tukum Tain, junto con visitas a la Casa de las Artesanas y al Museo Ruka Folil.

La jornada también incluirá caminatas guiadas, cuya salida está prevista para las 9:30. Esta actividad requiere reserva previa y permitirá a los participantes conocer el entorno natural de la zona.

El encuentro propone un espacio de participación comunitaria en el que la gastronomía funciona como una forma de preservar y transmitir conocimientos y tradiciones de generación en generación.

Información y reservas

La actividad se desarrollará en el camping La Victoria, en Lago Rosario, con propuestas gastronómicas y culturales abiertas a quienes deseen participar.

Para consultas y reservas gastronómicas, se encuentran disponibles los teléfonos 2945-681709 y 2945-530270.

En tanto, para las caminatas guiadas, las personas interesadas pueden comunicarse al 2945-330159 o al 2945-694476.