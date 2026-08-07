“Laly” González se prepara para competir en el Mundial de Carreras de Aventura en Francia

Por JuanCa Pelegri/ El atleta esquelense viajará a Córcega junto a un equipo integrado por corredores de San Juan. Actualmente ocupan el octavo puesto del ranking mundial y buscarán finalizar entre los diez mejores de la competencia.

Edgardo “Laly” González afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva: competir en el Mundial de Carreras de Aventura que se realizará en Córcega, Francia. El representante de Esquel será el único integrante chubutense del equipo argentino.

La clasificación se consiguió después de un largo recorrido. Primero compitieron en Chile y luego viajaron a Neuquén para disputar la Serie Sudamericana. Allí se quedaron con el primer puesto y aseguraron su lugar en el Mundial.

“Cuando cruzamos la meta no caíamos en que habíamos clasificado. Solamente sabíamos que éramos campeones sudamericanos”, recordó Laly. La victoria se definió sobre el final, cuando lograron superar al segundo equipo durante la etapa de remo. “Fue algo lindo cruzar con la bandera argentina y haberles ganado a equipos muy fuertes”, agregó.

Este será su tercer Mundial. Anteriormente participó en Ecuador y Australia, aunque en esta última competencia debieron abandonar luego de que el capitán sufriera un accidente. González aseguró que esas experiencias les dejaron importantes aprendizajes para afrontar esta nueva oportunidad.

El equipo está integrado por los hermanos Nicolás y Luca Vallejo, junto a una corredora de San Juan que se incorporó este año. Nicolás es el capitán, mientras que Luca también cumple una función importante en la orientación. Actualmente, el conjunto ocupa el octavo puesto del ranking mundial. “La meta del equipo es estar entre los diez mejores del mundo”, señaló el atleta.

Para poder cubrir los gastos de pasajes, alojamiento y comida, Laly cuenta con el acompañamiento de su familia y de la comunidad, que colabora mediante una tómbola. Para él, llevar los colores nacionales tiene un significado especial: “Representar a Argentina, a Chubut y a Esquel es muy satisfactorio. Ver la bandera de tu país junto a la de otros lugares del mundo te pone la piel de gallina”.

Como parte de la preparación, González viajará a Córdoba para disputar la carrera XK Race en Traslasierra junto a sus compañeros. La competencia servirá para evaluar al equipo y ajustar los últimos detalles antes de emprender el viaje hacia Francia.