20 noviembre, 2025
Lo último:

NOTICIAS TREVELIN

Brindando información de Trevelin para toda la Patagonia

LOCALES

Los seleccionados de la Liga del Oeste viajaron para participar al XX Campeonato Argentino de Futbol de Veteranos en La Pampa

Noticias Trevelin

En la provincia de La Pampa se llevará a cabo el XX Campeonato Argentino de Futbol de Veteranos, y desde la Asociación de Futbol de Veteranos del Oeste, participará en las categorías Señor, Maxi, Super y Master.

El campeonato se llevará a cabo desde el 19 de noviembre hasta el 24 de noviembre, en la provincia de la Pampa. Felicitaciones a los representantes de Trevelin que participan e integran el seleccionado.

También te puede gustar

Epuyén: inició la ejecución de la obra del edificio del IPV

Noticias Trevelin

Salón Central proyecta “Trofeos”

Noticias Trevelin

Habrá corte de energía programado en Trevelin y Parque Nacional Los Alerces

Noticias Trevelin
1