Los seleccionados de la Liga del Oeste viajaron para participar al XX Campeonato Argentino de Futbol de Veteranos en La Pampa

En la provincia de La Pampa se llevará a cabo el XX Campeonato Argentino de Futbol de Veteranos, y desde la Asociación de Futbol de Veteranos del Oeste, participará en las categorías Señor, Maxi, Super y Master.

El campeonato se llevará a cabo desde el 19 de noviembre hasta el 24 de noviembre, en la provincia de la Pampa. Felicitaciones a los representantes de Trevelin que participan e integran el seleccionado.