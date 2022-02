Luque acompañó a «Nosotros también» en el cierre de la colonia de verano

Este viernes, el intendente Juan Pablo Luque presenció el cierre de las actividades recreativas de verano de la Asociación de Padres de personas con discapacidad “Nosotros También”, donde se realizó la entrega de indumentaria. «Estamos orgullosos del esfuerzo y la pujanza que lo caracteriza», manifestó Luque.

Además del intendente, acompañaron el evento en la Asociación San David -donde se desarrolla la colonia- el viceintendente Othar Macharashvili; parte del Gabinete Municipal; autoridades de la empresa YPF; la representante de la Asociación “Nosotros También”, Beatriz Bruni y padres de la misma.

En este sentido, Luque expresó su emoción por compartir un momento junto a los integrantes de “Nosotros También”. “Estoy orgulloso de quienes trabajan todos los días desde la Municipalidad, tenemos un equipo de gente que se preocupa de verdad por las necesidades de aquellos que necesitan de un Estado presente”.

En esta misma línea –continuó- “cumplimos una obligación que se desarrolla con pasión y amor, y uno ve el esfuerzo, el trabajo diario, la pujanza por el cual los padres lograron esto que les demandó muchísimo tiempo, con un claro mensaje en su nombre: ‘Nosotros También’. Esto es ‘nosotros también queremos vivir la vida que nos merecemos, queremos jugar, estudiar y tener derechos’, en una ciudad que nos falta muchísimo en infraestructura adaptada al respecto, al igual que del trabajo cultural que venimos soslayando con un gran esfuerzo en conjunto”, puntualizó.

Por otro lado, el mandatario local renovó su compromiso con Beatriz Bruni, presidenta de la Asociación, de seguir trabajando y aportando en lo que se pueda. “Estamos felices de la labor y la alegría que representan, ustedes nos llenan el alma”.

Una gestión que apuesta al diálogo

Por su parte, el Presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez expuso que “nosotros aprendemos del trabajo que realiza Beatriz. Por tal razón, se creó un área de discapacidad en Deportes, pensando que tenemos que aprender y vos nos enseñaste muchas cosas. Esta gestión apuesta al diálogo recurrente y que nos planteen las inquietudes, y en eso Beatriz nos marcó un rumbo”.

“Estaremos acompañándote siempre. Los que tenemos que agradecer somos nosotros por el trabajo que hacen los padres, el cual tiene un doble valor. Si muchos hicieran esto, entre todos cambiaríamos varias realidades. Juan Pablo Luque nos insiste en estar todos los días, atender los teléfonos cumpliendo el deber porque nos pusieron para esto y vamos a seguir trabajando por mucho más”, exclamó el funcionario.

Por otra parte, la Subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic agradeció a la representante de la asociación, porque “hace 26 años ella tenía el sueño de generar este espacio para todas las familias, eran varios padres que estaban trabajando en mejorarle la calidad de vida a sus hijos y en ese momento no había deporte adaptado, no había ramplas, no había espacios, no había nada”.

En este contexto agregó, “Beatriz es una guerrera, ella y todos los papás que están dentro de la organización. La vi trabajando por y para las personas con discapacidad, sabemos que hiciste algo maravilloso para la comunidad de Comodoro. Todo se logró gracias a un grupo de padres como ella que salieron a golpear puertas y hoy pueden ver los cambios porque son sujetos de derecho,. En algún momento no había nada para ellos y hoy tenemos un montón de actividades que podemos compartir”, resaltó Simunovic.

”Estoy agradecida por esta labor mancomunada junto al Estado”

Para finalizar, Beatriz Bruni a cargo de “Nosotros También”, destacó la comunicación fluida que mantiene con el Ente Comodoro Deportes. “Es lindo ver que participan de esta fiesta que fueron nuestras tardes recreativas 2022. Queremos agradecer a la Municipalidad, al Ente, a Desarrollo Humano y Familia por la ayuda y el apoyo que nos brindan, porque para nosotros no es fácil organizar estas actividades”.

“En nombre de los jóvenes que pasaron unos días hermosos, les quiero decir que sigamos juntos trabajando por el bien de ellos, que son nuestros hijos, nuestro mayor tesoro y además son ciudadanos de Comodoro. Ahora estaremos organizando las actividades de deporte adaptado junto a la gran atención por parte del Ente y de la Secretaría de Desarrollo Humano, esas cosas son invalorables porque acudimos en busca de soluciones y las conseguimos. Contar con referentes que nos ayudan y asesoran, es importantísimo para nosotros”, enfatizó Bruni.