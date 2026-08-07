Luque anunció gestiones por la situación de jubilados ante PAMI y Prosate

El diputado nacional Juan Pablo Luque se reunió en Puerto Madryn con jubilados para interiorizarse sobre las dificultades que enfrentan en la atención de PAMI y Prosate. Tras el encuentro, anunció que impulsará gestiones ante las autoridades nacionales del organismo y presentará un pedido de informes en el Congreso de la Nación.

Durante una conferencia de prensa, Luque indicó que buscará mantener una reunión con las autoridades del PAMI para trasladar los reclamos y conocer las medidas que se adoptarán frente a la situación que atraviesan los afiliados en Chubut.

No obstante, sostuvo que la resolución del conflicto también requiere la intervención del Gobierno provincial a través de las áreas de Salud. «La gestión y la solución del conflicto la tiene directamente el Gobierno de la Provincia del Chubut», afirmó.

El legislador señaló que en la provincia existen alrededor de 70 mil afiliados al PAMI y calificó como «muy grave» la situación que viven los jubilados. Además, advirtió sobre las dificultades que también presenta Prosate, con demoras y complicaciones para acceder a turnos médicos en distintas localidades.

En ese contexto, cuestionó la falta de respuestas oficiales y consideró que la realidad que atraviesan los adultos mayores evidencia una crisis en el sistema de atención. Como ejemplo, mencionó los casos de jubilados que deben esperar desde la madrugada para obtener un turno médico.

Finalmente, Luque aseguró que continuará acompañando los reclamos desde el Congreso y reiteró que es necesario avanzar en una agenda de trabajo que garantice una mejor atención sanitaria para los miles de jubilados de la provincia.