Luque brindó su apoyo a un referente en educación como candidato a intendente de Gobernador Costa 

Juan Pablo Luque, candidato a gobernador por Arriba Chubut, se reunió este viernes con Luciano Lombardo, candidato a intendente de Gobernador Costa, docente jubilado y directivo de la escuela agraria. «Costa es un lugar estratégico en la Ruta 40 y necesita a una persona con capacidad y territorio para brindar más oportunidades a su gente», manifestó Luque.

En el encuentro estuvo presente Maciel Carrasco, ex intendente de la ciudad que se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 40. En ese marco, Luque felicitó al equipo de trabajo “por haber tomado la iniciativa de trabajar en unidad para sacar adelante a Gobernador Costa”.

“Es muy importante que acá hagamos el esfuerzo para poder recuperar el municipio y trabajar juntos para hacer un lindo proyecto que nos permita cambiar la realidad de la localidad”, indicó en ese sentido.

“Costa tiene potencial para poder brindarle otro tipo de oportunidades a su gente, en un punto estratégico de la provincia del Chubut y muy transitado a nivel nacional”.

Durante el encuentro, los vecinos plantearon diferentes necesidades que tiene el poblado, desde la falta de capacitaciones y oportunidades para emprendedores y jóvenes, hasta la necesidad de que haya capacitaciones para mujeres y la falta de equipamiento para el Cuartel de Bomberos.

En este sentido, Luque se comprometió a trabajar en conjunto con sus equipos técnicos para poder diagramar un programa real que permita darle mayor oportunidades a los jóvenes de la localidad y los alrededores.

“Quiero devolver al pueblo lo mucho que me dio”

Luciano Lombardo vive desde hace 36 años en Gobernador Costa y durante más de 20 años fue docente de la Escuela Agraria, donde también fue director. Ahora es el candidato a intendente de Arriba Chubut, espacio político que impulsa la candidatura de Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre para la gobernación.

“Lo que me lleva a esta decisión son ciertas necesidades que uno ve que hay hace muchos años en la localidad”, dijo Lombardo al ser consultado sobre su decisión de ser candidato a intendente.

“Lo fundamental son nuestros jóvenes que necesitan tres ejes fundamentales: la educación, la capacitación y el trabajo; el hecho de poder brindarles la experiencia de poder trabajar aquí, incluso a aquellos que hoy están en otros lados de la provincia”.

“Durante 20 años fui director de la escuela técnica agraria y siempre trabajé con los jóvenes intentando darle cada vez más posibilidades a nuestra zona. Ahora lo que queremos es intentar cambiar nuestra realidad para que los jóvenes puedan crecer en este pueblo que está a la vera de la Ruta 40, la más larga de nuestro país. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero son realidades que si Dios quiere la vamos a ir transformando de a poco, con el acompañamiento de esta gente que me recibió con los brazos abiertos. Hoy poder devolverles algo de lo poco que yo he recibido me llena de orgullo”.

Lombardo ya está trabajando en su proyecto de ciudad y junto a la escuela agraria quiere impulsar una pequeña fábrica de chacinados que estará a disposición de la localidad. Y ahora con el acompañamiento de Juan Pablo Luque apuntará a llegar a la intendencia.