Luque denunció que el gobierno nacional planea una reforma energética que perjudica a las zonas frías: “Si se aprueba vamos a pagar más de luz y de gas”

El diputado nacional y vicepresidente de la Comisión de Energía, Juan Pablo Luque, destacó la presentación de su proyecto de ley para ampliar los subsidios energéticos en zonas frías pero advirtió que el gobierno nacional presentó otro que perjudica a la región, con aumentos que podrían oscilar entre un 30% y un 80% en el servicio de gas, y entre un 20% y un 50% en la energía eléctrica “Los patagónicos no lo podemos permitir”.

Días atrás, Juan Pablo Luque, con el acompañamiento de varios legisladores, presentó una iniciativa que propone elevar el tope de consumo subsidiado para usuarios residenciales vulnerables, teniendo en cuenta que en muchas localidades de la Patagonia no existe acceso al gas y la calefacción depende exclusivamente de la energía eléctrica. “Hoy hay familias que pagan tarifas exorbitantes por no poder acceder a otra fuente de calefacción. Es necesario adecuar el esquema tarifario a la realidad de nuestra región”, explicó.

Sin embargo, advirtió que el gobierno nacional presentó otro proyecto de reforma energética que implicaría un fuerte incremento en las tarifas de gas y electricidad para los hogares de la Patagonia.

Según se desprende de la propuesta oficial, el nuevo esquema modificaría el actual régimen de subsidios, trasladando mayores costos a los usuarios y reduciendo significativamente el alcance del beneficio por “zona fría”, vigente en provincias como Chubut.

Cambios en el esquema de subsidios

Actualmente, el régimen de zona fría permite amortiguar el impacto de las tarifas energéticas en regiones con condiciones climáticas adversas. Sin embargo, el proyecto nacional plantea una modificación sustancial: el subsidio dejaría de aplicarse de manera integral y pasaría a cubrir únicamente el precio del gas en origen, excluyendo componentes clave de la factura como el transporte, la distribución y los impuestos.

Desde el entorno de Luque advirtieron que este cambio “desnaturaliza el sentido del beneficio” y generará aumentos significativos en las boletas de los usuarios, sobre todo de clase media.

Impacto en los hogares patagónicos

De acuerdo a las estimaciones difundidas, los aumentos podrían oscilar entre un 30% y un 80% en el servicio de gas, y entre un 20% y un 50% en la energía eléctrica para los hogares no alcanzados por subsidios plenos.

Además, el nuevo esquema limitaría el acceso a los subsidios a hogares con ingresos familiares de hasta 3,3 millones de pesos mensuales, lo que dejaría fuera a amplios sectores de la clase media y clase media baja, particularmente en la Patagonia, donde el costo de vida y el consumo energético son más elevados.

“Muchas familias hoy destinan un gran porcentaje de sus ingresos a pagar los servicios, sobre todo de energía eléctrica. El subsidio en la Patagonia es necesario porque el frío no es una elección y el consumo no es un lujo, es una realidad de muchos meses”, explicó Luque.

El proyecto de Luque: una alternativa para la zona fría

Frente a este escenario, Luque recordó que días atrás presentó un proyecto de ley en el Congreso para restablecer y ampliar los subsidios a la energía eléctrica en zonas frías, contemplando especialmente a los sectores medios y a los hogares que no cuentan con acceso a gas natural.

La iniciativa propone elevar el tope de consumo subsidiado y garantizar un esquema que contemple las particularidades climáticas y geográficas de regiones como la Patagonia.

“El frío no se negocia. No podemos aplicar las mismas reglas en todo el país cuando las condiciones son tan distintas”, sostuvo el legislador que pugnará por ello desde la Comisión de Energía.

Defensa de los intereses patagónicos

Finalmente, Luque advirtió que la reforma nacional “deja desprotegidos a miles de hogares”, al tiempo que insistieron en la necesidad de sostener políticas diferenciadas para las zonas frías.

“Mientras desde el Congreso trabajamos en propuestas para aliviar el impacto de las tarifas, el gobierno nacional avanza con medidas que perjudican directamente a quienes vivimos en el sur. Es una situación que los patagónicos no podemos permitir”, concluyó..